موعد مواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا



تبحث كوت ديفوار عن العودة نهائيا "من الموت" عندما تتبارز مع نيجيريا مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على أرضها في أبيدجان.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب الحسن واتارا.

واستهلت كوت ديفوار، المتوجة باللقب القاري عامي 1992 و2015، النهائيات الحالية بين المرشحين، لكنها تلقت صفعة تلو الأخرى.

فبعد فوزها على غينيا بيساو في الجولة الأولى من دور المجموعات (2-0)، تكبدت كوت ديفوار الخسارة أمام نيجيريا بالذات بهدف دون رد في الجولة الثانية، قبل أن تتعرض لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 جعلت "الفيلة" تودع نظريا دور المجموعات بخسارتين.

وانحصرت آمال كوت ديفوار الضئيلة في التأهل بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وعادت موزامبيق من بعيد وتعادلت مع غانا 2-2، ثم قدم المغرب هدية لكوت ديفوار بفوزه على زامبيا، فتأهلت "الفيلة" إلى الدور ثمن النهائي بخدمة من "أسود الأطلس".

وعلى وقع إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيميريس فاييه، استمرت الرواية الايفوارية مع إقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه.

فصل جنوني آخر تحقق في ربع النهائي، عندما عادل المنتخب الايفواري نظيره المالي في الدقيقة الأخيرة رغم لعبه منقوصا منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الإضافي الثاني.

فيما جاءت مواجهة كوت ديفوار الأخيرة مع الكونغو الديموقراطية في نصف النهائي أقل صخبا، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة سيباستيان هالر.

وقال المدرب المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، فاييه، الذي اعتزل بعمر الـ28 بسبب التهاب في الوريد ولم يسبق له تدريب أي فريق "قلت للاعبين إننا متنا بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية، وقمنا من جديد بعد مباراة المغرب مع زامبيا".

وأصبح منتخب كوت ديفوار الذي يخوض النهائي الخامس في تاريخه، أول دولة تخسر بفارق أربعة أهداف (أمام غينيا الاستوائية 0-4) ثم تبلغ النهائي، منذ نيجيريا عام 1990 (1-5 أمام الجزائر).

ولن يكون رجال فاييه في نزهة في النهائي أمام نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات (1980، 1994، 2013) والتي تخوض النهائي الثامن.

وتميز منتخب "النسور الممتازة" في النسخة الحالية بصلابة دفاعه، إذ اهتزت شباك لاعبي المدرب جوزيه بيسرو مرتين في خمس مباريات، علما بأنه فاز على كوت ديفوار تحديدا 1-0 في دور المجموعات.

وبقيادة فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي وأفضل لاعب في القارة السمراء في العام 2023، حصدت نيجيريا التي أخفقت في التأهل إلى مونديال 2022، سبع نقاط في الدور الأول، ثم تخلصت من عقبات صعبة في الأدوار الاقصائية، على غرار الكاميرون (2-0)، أنغولا (1-0) ثم جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.





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