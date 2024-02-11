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بلدية الشارقة توفر 175 صهريجاً و120 مضخة لسحب مياه الأمطار

2/11/2024 7:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت البلدية أكثر من 175 صهريجاً و120 محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية باشرت في التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن البلدية تعمل حالياً على بذل أقصى الجهود وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات لفرق العمل في الميدان استعداداً لتطور الحالة الجوية المتوقعة، كما رفع مركز الاتصال من استعداده لاستقبال ملاحظات واستفسارات وبلاغات الجمهور.

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