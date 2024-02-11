«التاكسي الطائر» يحلق في سماء دبي 2025

أعلنت شركة «جوبي أفيايشن»، وهي شركة تقوم بتطوير طائرات كهربائية مخصصة لخدمات الركاب التجارية، توقيع اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» بدبي لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل سنة 2026، فيما تستهدف الشركة إطلاق العمليات الأولية في سنة 2025.

وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، شركة «جوبي» الحق الحصري لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في دبي ست سنوات، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأشار جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الاتفاقية توفر جميع المكوّنات الثلاثة المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح، والتي تشمل مساراً محدداً للعمليات، وبنية تحتية في وضع جيد يدعمها شركاء متخصصون، وطائرات تتمتع بالقدرة والمدى المطلوبين لتقديم رحلات هادفة.

وعُرضت طائرة «جوبي» أول مرة في المنطقة في القمة العالمية للحكومات، وهي مصممة لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، ومن المتوقع أن يستغرق الوصول من المطار الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق مقارنة بـ45 دقيقة بالسيارة.

إلى ذلك، وقّعت «جوبي» المدرجة في بورصة نيويورك وجمعت أكثر من ملياري دولار من التمويل حتى الآن، ومن ذلك استثمارات من «تويوتا»، و«دلتا إيرلاينز»، و«إس كي تيليكوم»، و«أوبر»، و«بايلي غيفورد»، اتفاقية مع «سكاي بورتس»، التي ستقوم بتصميم وبناء وتشغيل أربعة مواقع أولية للمراسي العمودية في جميع أنحاء دبي. وعملت هيئة الطرق والمواصلات و«سكاي بورتس» و«جوبي» معاً لتحديد مطار دبي الدولي ونخلة جميرا ومارينا دبي ووسط مدينة دبي مواقع للانطلاق لخدمة سيارات الأجرة الجوية في دبي.

وستعمل هيئة الطرق والمواصلات و«جوبي» و«سكاي بورتس» على مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءاً من تصميم رحلة العملاء إلى إشراك أصحاب المصلحة ودمج خدمات جوبي في شبكة النقل العام الأوسع في دبي.

وأعلنت «جوبي» أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية والمستقلة «سافي» التي أنشأها جهاز أبوظبي للاستثمار، ةجزء من استكشاف عمليات أوسع في جميع أنحاء الإمارات.

في نوفمبر 2023، أصبحت طائرة «جوبي» أول سيارة أجرة كهربائية تحلق في مدينة نيويورك، وذلك بعد بدء الإنتاج في مصنع الشركة الأول في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول سيارة أجرة كهربائية على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023.

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