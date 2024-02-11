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حماس: هجوم إسرائيل البري على رفح سينسف مفاوضات التبادل

2/11/2024 7:17:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت حركة «حماس» أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل، وذلك حسبما ذكر تلفزيون الأقصى، نقلاً عن قيادي كبير في الحركة اليوم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

ولجأ أغلب النازحين إلى رفح المتاخمة لمصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتانياهو، قبل أيام، إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق «النصر المبين».

وقال قيادي في حماس: «نتانياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح».

وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شنّ هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح، وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

واندلع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر، بعدما هاجم مقاتلون من حماس بلدات في إسرائيل التي قالت إنهم قتلوا نحو 1200 شخص واقتادوا نحو 250 رهينة إلى غزة.

وردت إسرائيل بقصف وهجوم بري كبيرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 28 ألف فلسطيني، حسبما تقول السلطات الطبية في غزة.

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