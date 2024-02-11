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الخدمة المدنية لـ القياديين والإشرافيين تقيدوا بالاختصاصات منعا من التداخل والتشابك حتى لا تلغى الكتب الرسمية

2/11/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما بشأن تقيد إدارات وقطاعات الديوان بالاختصاصات المقررة لكل منها وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.

وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، نظرا لما يترتب على الكتب التي تصدر عن قطاعات وإدارات الديوان من آثار إدارية وتنظيمية وقانونية، الأمر الذي يستوجب تقيد كل قطاع وإدارة بحدود الاختصاصات المعتمدة والمقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للديوان، وحرصا على مصلحة العمل، يرجى من جميع الزملاء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالديوان مراعاة التالي:

أولا: تقيد كل قطاع وإدارة بحدود اختصاصها منعا من التداخل والتشابك في الاختصاصات.

ثانيا: عدم جواز إلغاء كتاب صادر عن الديوان عن قطاع أو إدارة معينة من قبل قطاع أو إدارة أخرى.

ثالثا: يجوز لكل من رئيس ووكيل الديوان إلغاء الكتب الصادرة عن مختلف قطاعات أو إدارات الديوان.

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