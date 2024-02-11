حكومة الاحتلال تدرس تقديم معتقلي غزة لمحاكمات سريعة وبلا حقوق

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تدرس حكومة الاحتلال محاكمة مقاومين في حركة“حماس” ومواطنين غزيين، الذين اعتقلوا خلال هجوم "حماس"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وخلال المناورة البرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة، بإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات شرطة الاحتلال معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون "مقاتلين غير قانونيين".

وحسب هذا الاقتراح، سيتم إجراء تعديلات على قانون أسر "مقاتلين غير قانونيين"، بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة المعتقلين الغزيين بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة.

وتحفظت مصادر في وزارة القضاء“الإسرائيلية”، من هذا الاقتراح، وقالت إن“الخيار المفضل هو إجراء محاكمات جنائية ضد المعتقلين الغزيين”، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى حكومة الاحتلال، لم تقرر حتى الآن بشأن كيفية محاكمة المعتقلين الغزيين وبأي تهم سيحاكمون، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتأثر بصفقة تبادل أسرى بين“إسرائيل” و"حماس".

ووضع اقتراح المحاكمات السريعة للمعتقلين الغزيين مدير الدائرة الدولية السابق في النيابة العامة، يوفال كابلينسكي، وسلمه للنيابة العامة ولجنة القانون والدستور في الكنيست.

يشار إلى "قانون مقاتلين غير قانونيين" تم سنه في العام 2002، في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا التي قررت أن الاحتلال لا يمكنه مواصلة الاعتقال الإداري للأسيرين اللبنانيين، مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، اللذين اختطفتهما“إسرائيل” من لبنان. ويسمح هذا القانون لحكومة الاحتلال باحتجاز معتقلين إداريين، بادعاء أنهم خالفوا قوانين الحرب الدولية، لفترات طويلة من دون منحهم حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين في الاعتقال الجنائي العادي.

ويقضي اقتراح كابلينسكي، بأن تقرر محكمة خاصة تتم إقامتها ما إذا كان المعتقلون ضالعون في "جرائم حرب خطيرة"، سيتم وصفها من سن تشريعات خاصة وبضمن ذلك "جريمة حرب شملت قتل جماعي". وبإمكان المحكمة الخاصة في حالة إدانة المعتقلين أن تحكم عليهم بالسجن لفترات غير محدودة زمنيا. مضيفا كابلينسكي أن محاكمات سريعة كهذه يمكن أن تنتهي في غضون أشهر معدودة.

ويعتبر كابلينسكي أن "أفضليات" اقتراحه على محاكمات جنائية عادية هي أنه بموجب القانون الجنائي العادي“يتعين تقديم لائحة اتهام مفصلة وتخضع لرقابة محلية وعالمية، وأن من شأن ذلك أن تتعالى مصاعب في توفير أدلة، بينها صعوبة إثبات عملية اغتصاب بسبب عدم وجود توثيق كاف حول اعتداءات جنسية تدعي إسرائيل أنها ارتكبت خلال هجوم 7 أكتوبر”.

وحسب الاقتراح، فإن محاكمات سريعة كهذه ستحل قضية تمثيل المعتقلين بواسطة محامين. وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يمنع محامي وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين، رغم معارضة الدفاع العام والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لقانون كهذا. كما أن الاقتراح يعفي السلطات من نقل المعتقلين إلى المحاكم ومن الإجراءات الأمنية المقرونة بذلك.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى وجود "خطر" في اقتراح المحاكمات السريعة هذه، وهو أنه ستتعالى انتقادات محلية وعالمية ضدها بأن“إسرائيل”، تحتجز معتقلين من دون إجراءات قضائية سليمة ومقبولة من أجل استيضاح تهم. كما أن من شأن محاكمات سريعة كهذه أن تنعكس ضد "إسرائيل"، في محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تنظر في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.