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مستعمرون يهاجمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

2/11/2024 7:08:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن عددا من المستعمرين المسلحين اقتحموا التجمع، برفقة أغنامهم التي رعوها قرب مساكن المواطنين، وسط مطاردة السكان وترهيبهم.

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