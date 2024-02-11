الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو 6950 مواطنا من الضفة منذ السابع من أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من (6950) معتقلا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وأشارت إلى أنه منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم، اعتقل الاحتلال (12) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 مواطنا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.



