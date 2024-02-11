الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو 6950 مواطنا من الضفة منذ السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من (6950) معتقلا.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وأشارت إلى أنه منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم، اعتقل الاحتلال (12) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 مواطنا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.
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