غالانت: تكثيف العملية في غزة يقربنا من اتفاق واقعي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- إدعى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن جيشه دخل أكثر مواقع "حماس" حساسية، مضيفا أن تكثيف العمليات العسكرية يقرب من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة الرهائن.

وأضاف غالانت خلال تصريح له في معرض الجيش الإسرائيلي الذي يعرض جزءا من النتائج التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك أسلحة ووثائق لحركة "حماس" أضاف: "نستضيف هذا الصباح اجتماع الحكومة في قاعدة للجيش الإسرائيلي لنعرض للوزراء إنجازاتنا ونقدم لهم النتائج التي تم التوصل إليها في غزة، يمكنك رؤية بعضها هنا الصواريخ والمتفجرات والألغام، على الجانب الآخر (من الغرفة) لدينا العديد من الخرائط وتكنولوجيا الاتصالات والمستندات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص، هذه تظهر لنا المعلومات الاستخبارية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وليس فقط هذا".

وتابع:" اخترقنا أكثر المواقع حساسية لحماس، نحن نستخدم استخباراتهم ضدهم. ونحن نستخدم أسلحتهم ضدهم وكلما عمقنا عملياتنا، كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق واقعي من أجل إعادة الرهائن".



