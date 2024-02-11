“الحوثي اليمنية”.. تتوعد بتوسيع عملياتها ضد إسرائيل حال التصعيد في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN- توعّدت جماعة“الحوثي اليمنية”، بـ”توسيع عملياتها ضد إسرائيل، حال تصعيدها الحرب في مدينة رفح جنوبا، وفي غزة ككل”.

جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى“للحوثيين” محمد علي الحوثي، نشره عبر منصة“إكس” في وقت متأخر من مساء السبت، في ظل حديث المسؤولين“الإسرائيليين”، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل متواصل عن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح، رغم التحذيرات الدولية من خطورة العملية على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمالي غزة، تحت وطأة حرب“إبادة” غير مسبوقة في القطاع.

وكتب الحوثي:“نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية”.

وأكد الحوثي على أن العمليات“مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة”.