“الحوثي اليمنية”.. تتوعد بتوسيع عملياتها ضد إسرائيل حال التصعيد في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN- توعّدت جماعة“الحوثي اليمنية”، بـ”توسيع عملياتها ضد إسرائيل، حال تصعيدها الحرب في مدينة رفح جنوبا، وفي غزة ككل”.
جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى“للحوثيين” محمد علي الحوثي، نشره عبر منصة“إكس” في وقت متأخر من مساء السبت، في ظل حديث المسؤولين“الإسرائيليين”، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل متواصل عن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح، رغم التحذيرات الدولية من خطورة العملية على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمالي غزة، تحت وطأة حرب“إبادة” غير مسبوقة في القطاع.
وكتب الحوثي:“نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية”.
وأكد الحوثي على أن العمليات“مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة”.
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