نيويورك تايمز: خيارات مصر في غزة محدودة وتخشى من استخدام محور فيلادلفيا لتهجير الغزيين

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/ PNN- نشرت صحيفة“نيويورك تايمز” تقريرا أعدته مراسلة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط فيفيان يي، قالت فيه إن مصر تراقب بقلق، الضغوط التي تتزايد على حدودها مع غزة. وقامت بتعزيز الجانب الحدودي وحذرت إسرائيل من أية خطوة قد تؤدي إلى إجبار سكان القطاع على دخول الأراضي المصرية، وأنها قد تؤثر على معاهدة السلام.

ففي الوقت الذي أُجبر فيه أكثر من نصف سكان غزة على الإقامة في مدن الخيام البائسة في رفح، المدينة الصغيرة قرب الحدود مع مصر، ولم يعد أمامهم أي مكان للهروب إليه من الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، هدد بنيامين نتنياهو بأنه سيقتحم رفح، وأمر قواته بتحضير خطط إجلاء المدنيين لفتح المجال أمام عملية عسكرية جديدة ضد حماس.

حذرت مصر أن أي تحرك لإجبار الغزيين على دخول أراضيها في سيناء، سيعتبر خرقا يُنهي وبشكل عملي معاهدة كامب ديفيد

ولا أحد يعرف إلى أين سيذهب هؤلاء السكان. وبدلا من فتح حدودها للفلسطينيين كما فعلت للفارين من نزاعات أخرى في المنطقة، عززت مصر من الرقابة والحشد العسكري على الحدود مع غزة. وحذرت القاهرة من خطوات إسرائيلية تعرض للخطر أقدم معاهدة سلام في الشرق الأوسط والموقعة عام 1979، وأي خطوة إسرائيلية في رفح قد تقود إلى نقطة الانهيار في العلاقات.

وتشير الصحيفة إلى أن مصر رحّبت في النزاعات السابقة والحالية في المنطقة، بلاجئين من سوريا واليمن والجارة السودان، لكنها في هذه الحرب تصرفت بطريقة مختلفة أمام محنة جيران عرب، وحرّكتها دوافع عدة متعلقة بالأمن والخوف من تحول التشرد الفلسطيني إلى دائم بشكل يقضي على آمال الفلسطينيين بدولة لهم.

ويخشى قادة مصر من حماس وإمكانية نشرها التشدد في بلدهم، حيث تحاول مصر القضاء على التمرد الإسلامي داخل أراضيها منذ عدة سنين. ووصف نتنياهو رفح بأنها المعقل الأخير لحماس في غزة. وسواء كلامه دقيقا أم لا، إلا أن المدينة مزدحمة باللاجئين، وهي آخر ملجأ لحوالي 1,4 مليون نازح، وهم جائعون ويبحثون عن مأمن. ومعظمهم شرّدتهم الحرب الإسرائيلية من أماكن أخرى في قطاع غزة.

وبحسب دبلوماسي غربي بارز في القاهرة، فقد حث المسؤولون المصريون نظراءهم الغربيين على إخبار إسرائيل أن أي تحرك لإجبار الغزيين على دخول أراضيها في سيناء، سيعتبر خرقا يُنهي وبشكل عملي معاهدة كامب ديفيد عام 1979.

وقال مسؤول غربي آخر، وأمريكي وإسرائيلي، إن الرسالة كانت مباشرة، حيث هدد المصريون بتعليق المعاهدة لو أجبرت إسرائيل الغزيين على الفرار إلى مصر. وكررت مصر التحذيرات يوم الأربعاء أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب قول المسؤول الإسرائيلي.

وقال المسؤول الأمريكي، إن مصر كانت واضحة في عسكرتها للحدود مع غزة، ونشرت الدبابات، لو بدأ الغزيون بالدفع باتجاه سيناء.

وخلال العقود الأربعة من توقيع معاهدة كامب ديفيد، ظلت العلاقة بين مصر وإسرائيل باردة، مع أن القاهرة انتفعت من المعاهدة وما جلبته من دعم أمريكي سنوي بأكثر من مليار دولار. ورغم التوترات، لا يزال المسؤولون المصريون والإسرائيليين على تواصل.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن ضباط الجيش من البلدين والذين أقاموا علاقات تعاون أمني بشأن الحدود، على تواصل حول الاجتياح الإسرائيلي لرفح. وفي هذه المحادثات، طلب المصريون من الإسرائيليين الحد من حجم العملية.

ويتحدث البلدان اللذان تعاونا في فرض حصار خانق على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007، عن منح إسرائيل دورا أكبر في محور فيلادلفيا (14 كيلومترا) على طول الحدود بين مصر وغزة، حسب المسؤولين الغربيين.

ضباط الجيش المصريون والإسرائيليون والذين أقاموا علاقات تعاون أمني، على تواصل حول الاجتياح الإسرائيلي لرفح. وطلب المصريون من الإسرائيليين الحد من حجم العملية في رفح

إلا أن الإعلام الذي تسيطر عليه الحكومة المصرية، نشر نفيا من مسؤولين مصريين لم تسمهم بشأن أي اتفاق، مما يعبر عن تردد القاهرة للظهور أمام مواطنيها بمظهر من يتعاون مع إسرائيل. وأضاف حديث إسرائيل عن الرغبة بالسيطرة على محور فيلادلفيا توترات مع مصر.

وتُعتبر مصر هي الجارة الوحيدة لغزة إلى جانب إسرائيل، وساهمت منذ بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر في إخراج حوالي 1,700 جريح فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية والخارجية. إلا أن القاهرة ترفض تدفقا هائلا للغزيين إلى داخل الأراضي المصرية.

وقال المعلق المؤيد للحكومة هاني لبيب:“هناك فرق بين استضافة اللاجئين والموافقة على التشريد القسري للناس”. وترتبط الحساسية من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة بالنكبة في 1948 عندما أجبرت العصابات الصهيونية، مئات الآلاف من الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم، ولم يُسمح لهم بالعودة أبدا.

وبالنسبة للمصريين والعرب في الشرق الأوسط، فإجبار إسرائيل الغزيين على ترك بيوتهم وأراضيهم يعتبر نكبة ثانية. وفي بداية الحرب، ناقشت إسرائيل خططا مع دبلوماسيين لإجبار الغزيين على الفرار إلى سيناء. لكن المسؤولين الإسرائيليين توقفوا عن طرح الموضوع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

إلا أن تصريحات الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو وغيرهم من المستوطنين، والداعية لطرد الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات، غذت المخاوف العربية بأن خروج الغزيين سيكون دائما، مما يقوض آمال الدولة الفلسطينية. ورغم أن بعض الغزيين عبّروا عن رغبة بالخروج إلى مصر بسبب الحرب، إلا أنهم أكدوا التزامهم بحلم الدولة الفلسطينية، ورفضوا فكرة التخلي عن وطنهم.

وقال فتحي أبو سنيمة (45 عاما) والذي لجأ إلى رفح منذ أربعة أشهر:“مصر ليس خيارا للهروب إليه.. أفضّل الموت هنا”.

ووصف عبد الفتاح السيسي خروج الغزيين بأنه تصفية للقضية الفلسطينية. لكن مصر تخشى من تداعيات الوجود الفلسطيني في سيناء وما يعنيه لأمنها، فقد يقرر اللاجئون الغاضبون شن هجمات ضد إسرائيل، مما سيؤدي لرد انتقامي إسرائيلي. ويخشى السيسي من انتشار حركة حماس، وهي الحركة التي نبعت من الإخوان المسلمين -الجماعة التي أطاح بها عام 2013- وقضى العقد الماضي وهو يشيطنها كحركة إرهابية ويحاول اقتلاعها من مصر.

وتخشى مصر من مطالب إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا كوسيلة لدفع الفلسطينيين في غزة نحو سيناء. وتزعم إسرائيل أن حماس تستخدم المحور لتهريب الأسلحة، إلا أن مصر قامت ومنذ عدة سنوات بتدمير الأنفاق وغمرتها بالمياه، وهدمت البيوت التي تقدم الغطاء للناس الذين يستخدمون الأنفاق. وقالت إنها قامت بدورها لتعطيل خط التهريب.

وتوصل الجيش الإسرائيلي والمخابرات إلى نتيجة أن معظم أسلحة حماس لا تأتي من التهريب عبر الأنفاق، بل من الذخيرة التي أطلقتها إسرائيل ضد غزة ولم تنفجر، وقامت حماس بإعادة تدويرها، وأيضا تلك المسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، كما أشار تحقيق لصحيفة“نيويورك تايمز”.

بجيشها الذي يتفوق عليه الجيش الإسرائيلي، واقتصادها الغارق في أزمة عميقة، فليس لدى مصر سوى خيارات قليلة لكسر إرادة إسرائيل.

وتظل سيناء منطقة حساسة في مصر، حيث يُمنع المصريون غير المقيمين فيها من الدخول إليها بمن فيهم الصحافيون. لكن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة مقرها في لندن، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، كشفت أن الجيش المصري ظل يدمر الأنفاق حتى عام 2020.

وحصلت الصحيفة على فيديوهات فيديو

من المؤسسة. وقابلت المؤسسة مهربين من سيناء قالوا إن التهريب إلى غزة توقفت قبل أعوام. وتحدثت مع جنود على الحدود قالوا إن لديهم أوامر لإطلاق النار على أي شيء متحرك في المنطقة لمنع التهريب.

ويستخدم الجنود المصريون المسيّرات والدوريات والجرافات للحراسة ضد التهريب.

وبجيشها الذي يتفوق عليه الجيش الإسرائيلي، واقتصادها الغارق في أزمة عميقة، فليس لدى مصر سوى خيارات قليلة لكسر إرادة إسرائيل، إلى جانب ديونها المتزايدة وحاجتها للمساعدات الخارجية، مما أثار تساؤلات حول عرض حلفاء إسرائيل الغربيين محفزات مالية كافية للموافقة على إعادة توطين الغزيين في سيناء. إلا أن الغربيين ضغطوا على إسرائيل لكي تتجنب تشريد الغزيين إلى مصر بسبب خوفهم من زعزعة استقرارها.



