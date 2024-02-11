الاحتلال يهدم منزل وقاعة أفراح في وادي عارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أقدمت آليات وجرافات قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على هدم منزل وقاعة لإحياء الأفراح والمناسبات في منطقة وادي عارة.
وفي التفاصيل، هدمت الآليات منزلا قيد الإنشاء في منطقة المنصورة، التي تتبع لعائلة أبو منصور بالقرب من بلدة عرعرة، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.
وهدم قاعة (نيلم) للأفراح والمناسبات بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء بناء القاعة دون استصدار التراخيص اللازمة للقاعة.
وطوقت قوات معززة من الشرطة منطقتي الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية لآليات الهدم.
ووفقا للمعلومات ، داهمت آليات الهدم القاعة بحماية الشرطة، حيث أغلقت الشارع المؤدي إليها، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.
يشار إلى أن القاعة بُنيت قبل عدة أعوام، تعود ملكيتها لمواطن من قرية عرعرة المثلث.
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