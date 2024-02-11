الاحتلال يهدم منزل وقاعة أفراح في وادي عارة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أقدمت آليات وجرافات قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على هدم منزل وقاعة لإحياء الأفراح والمناسبات في منطقة وادي عارة.وفي التفاصيل، هدمت الآليات منزلا قيد الإنشاء في منطقة المنصورة، التي تتبع لعائلة أبو منصور بالقرب من بلدة عرعرة، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

وهدم قاعة (نيلم) للأفراح والمناسبات بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء بناء القاعة دون استصدار التراخيص اللازمة للقاعة.

وطوقت قوات معززة من الشرطة منطقتي الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية لآليات الهدم.

ووفقا للمعلومات ، داهمت آليات الهدم القاعة بحماية الشرطة، حيث أغلقت الشارع المؤدي إليها، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.

يشار إلى أن القاعة بُنيت قبل عدة أعوام، تعود ملكيتها لمواطن من قرية عرعرة المثلث.