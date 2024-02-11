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مستعمرون يهدمون مساكن ومنشآت زراعية في مسافر يطا

2/11/2024 7:08:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدم مستعمرون مسلحون، اليوم الأحد، مساكن وجرفوا منشآت زراعية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن مستعمرين هدموا مساكن وجرفوا كهفا وبئر مياه وحظائر أغنام، تعود لعائلة المواطن أحمد محمود حمامدة، بمنطقة شغب فرصة في مسافر يطا.

وأفاد المواطن حمامدة، بأن المستعمرين جرفوا ودمروا كل المنشآت السكنية والزراعية القائمة في تلك المنطقة، وغيروا معالمها بالكامل، لإخفاء اثار اعتداءاتهم السابقة، التي أجبرت العائلة على الرحيل قسرا من هناك.

يذكر أن عائلة المواطن حمامدة، أجبرت منذ نحو شهرين على الرحيل قسرا من منطقة شغب فرصة في مسافر يطا، جراء اعتداءات المستعمرين المستمرة على العائلة وممتلكاتها، والتي كان آخرها مهاجمة مساكن العائلة وتهديد أفرادها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية واتلاف خزانات مياه الشرب، والمحاصيل الزراعية، واقتلاع وتكسير الأشجار المثمرة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناشط اسامة مخامرة، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال الاسرائيلي، داهمت مساكن المواطنين من عائلة عوض مخامرة في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما طارد مستعمرون مسلحون رعاة الأغنام في وادي الجوايا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي والحقول، تحت تهديد السلاح.

وأشار الى أن المواطنون يعانون في مسافر يطا من خطر التهجير القسري، ويتعرضون لانتهاكات واعتداءات شبه يوميه من قبل الاحتلال ومستوطنيه والمتمثلة بهدم مساكنهم وإلقاء الحجارة عليهم، وملاحقة الرعاة وقتل الماشية، وردم آبار المياه، كما يمنعون من الوصول إلى مراعيهم.

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