وليد سيف: الشعب الفلسطيني أكثر تمسكا بحقوقه والعدوان رسخ مركزية القضية

MENAFN - Amman Net) يرى الأكاديمي والكاتب الدرامي الفلسطيني وليد سيف أن وسائل الاتصال الحديثة قد أسهمت إسهاما عظيما في "كسر حواجز الإعلام الصهيوني والمتصهين، فوصلت إلى قاعدة عريضة كانت محجوبة عن الحقائق وعن السردية الفلسطينية، ومحكومة بالصور النمطية المضللة".

ويعتبر الناقد والأديب -الذي يعد من أبرز مؤلفي الدراما التاريخية في الوطن العربي، بأعماله الكبيرة "التغريبة الفلسطينية" و"عمر" و"الخنساء" و"صلاح الدين" و"ربيع قرطبة" و"صقر قريش" وغيرها- أن ثورة الاتصالات الحديثة قد كسرت حاجز الاحتكار الإعلامي والرسمي للسرديات ولكن ينبغي، في رأيه، "أن نبني على هذا التغيير بالعمل المؤسسي الشعبي".

ويرفض سيف -في حواره مع الجزيرة نت- المفاضلة بين التدوين التاريخي والتدوين الأدبي، لكنه يرى في الوقت ذاته أن النص الأدبي إذا ارتقى إلى المستوى العالمي المنشود أعمق أثرا وديمومة، فإلى الحوار:

هل تشكل عملية الأقصى استمرارا لنكبة وتغريبة فلسطين أم تغييرا في مسارها، وكيف تقرأ مستقبل القضية الفلسطينية؟

تعرضت القضية الفلسطينية منذ النكبة لتقلبات كثيرة على الصعيدين السياسي والعسكري، ولكن الثابت فيها أن الشعب الفلسطيني بجملته لم ينس قضيته كما راهن زعماء الحركة الصهيونية، ولم يتوقف كفاحه ورفضه المعنوي والعملي الدؤوب لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية وطمس الهوية.

بل هو الآن، وبعد 75 عاما على النكبة، أكثر تمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة وأكثر استعدادا للتضحية والكفاح في سبيلها وتطوير أدوات النضال والمقاومة.

والثابت الثاني، في المقابل، هو تصاعد العنف الصهيوني والتطرف في الاتجاهات السياسية. فالاستجابة الفلسطينية تتناسب مع تصاعد التحدي الصهيوني.

والثابت الثالث هو التواطؤ الرسمي الغربي الاستعماري والدعم الإستراتيجي غير المشروط للكيان الصهيوني.

والثابت الرابع هو استمرار العجز العربي الرسمي الذي يتراوح بين التخاذل والتواطؤ، على أن العدوان الهمجي الأخير على غزة قد أحدث تغييرا غير مسبوق على صعيد التعاطف الشعبي الدولي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وربما امتد إلى بعض الجهات الرسمية التي أدركت أن السياسات الصهيونية العدوانية ذات كلفة عالية على المجتمع الدولي، وعلى الأمن الإقليمي والدولي معا.

القضية الفلسطينية ليس لها غير مسار واحد مهما تكن التقلبات الفرعية، وهو المسار الذي يؤدي لتحقيق العدالة والحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني

كما أسهم بقدر كبير في كسر احتكار الإعلام الغربي المتحيز للرواية الصهيونية، مما أدى إلى توسيع دائرة الوعي العام بحقائق القضية والمظالم الفادحة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر 75 سنة، ووضع الأحداث الراهنة في سياقها التاريخي الطويل.

يضاف إلى ذلك أن هذا العدوان الهمجي الغاشم قد أعاد القضية إلى موضعها المركزي على المستويين الإقليمي والدولي، وكل هذه مكاسب حقيقية لا ينبغي التقليل منها.

وإذا أحسنا استثمارها وتطويرها، فيمكن أن تنتهي إلى تغييرات إيجابية في مصلحة القضية. وفي ضوء هذه الاعتبارات والقراءات، فإن القضية ليس لها غير مسار واحد مهما تكن التقلبات الفرعية، وهو المسار الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة والحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

ما الذي جعل الرواية الفلسطينية تخترق حواجز المنع والخطر عربيا وغربيا؟ هل لأن الشعب الفلسطيني كان ضحية للسيطرة العالمية أم لأنه مقاوم لها؟

لا شك في أن وسائل الاتصال الحديثة قد أسهمت إسهاما عظيما في كسر حواجز الإعلام الصهيوني والمتصهين. فوصلت إلى قاعدة عريضة كانت محجوبة عن الحقائق وعن السردية الفلسطينية، ومحكومة بالصور النمطية المضللة عن العرب والمسلمين عامة وعن الشعب الفلسطيني وقضيته خاصة.

وفي تقديري أن الصورة المتحصلة تجمع بحق بين عذابات الضحية وصمود المقاومة معا في وجه أعتى أشكال العنف الصهيوني، فما الذي يدعو شعبا إلى كل هذه التضحيات الباهظة غير جملة الحصارات والمظالم التي لا تترك له خيارا غير المقاومة: الحرية، أو الموت. فالإنسان بطبعه لا ينفجر مقاوما ومضحيا على النحو الذي شهده العالم إلا حين يدرك أنه لا يملك بعد ما يخسره.

هنالك شغف شعبي عربي برموز طوفان الأقصى تقابله تحركات حكومية في الغرب قبل العالم العربي ضد هذا الشغف والانتشار، هل يمكن للسيطرة الأمنية والإعلامية أن تنسي الشعوب طوفان الأقصى وتأثيراته؟

كما ذكرت آنفا، فإن ثورة الاتصالات الحديثة قد كسرت حاجز الاحتكار الإعلامي والرسمي للسرديات ولكن ينبغي، في رأيي، أن نبني على هذا التغيير بالعمل المؤسسي الشعبي الذي يقطع حدود المجتمعات للحفاظ على زخم الدعم الشعبي وتطويره ليصير قوة سياسية فاعلة تراكم الضغوط على المؤسسة الرسمية مع تنامي الوعي بأن السياسات الصهيونية تهدد أيضا المصالح الإستراتيجية والأمنية للعالم بأسره، وأن الشعوب الغربية نفسها تدفع جزءا مهما من تكاليفها المادية والسياسية والأمنية. وعلى كل حال، فإن كفاح الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى الآن كفيل بإشعال الذاكرة فلا ينسى العالم حتى ننسى، ولن ننسى.



ما الذي أثار انتباهك في عملية الطوفان إلى الآن، وترى أنه يجب الكتابة عنه والحفاظ عليه؟

كله يدفع إلى التفكير والتأمل والنشاط والتفاعل، والكتابة على المستويات العاطفية والإنسانية والسياسية، بل الفلسفية أيضا. والمقام لا يسمح هنا باستعراضها جميعا، ولكن من الأمور المهمة التي تتعلق بالموضوع إثارة الوعي والتفكير في مجمل الحضارة الغربية ورؤيتها للآخر المختلف، وما تنطوي عليه من نزعات العنف والازدواجية بين المبادئ والقيم الإنسانية الكونية المعلنة وبين الممارسات العملية، وتحكم فكرة المركزية الغربية التي ترى الآخر أقل إنسانية من الإنسان الأوروبي الأبيض.

وبعد أن كانت هذه أسئلة فكرية فلسفية تنحصر في النخب الثقافية والفكرية، فقد اتسع الآن نطاق التفكير فيها ونقدها وتفكيكها. وأدت إلى إحراج شطر كبير من طبقة الليبراليين الجدد في عالمنا العربي وهم المستغربون المستلبون للمركز الغربي الذين يسوقون التبعية له، وتقمص ثقافته الاجتماعية، شرطا للتقدم.

إذا كانت الأحداث الراهنة قد وسعت الوعي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، فقد وسعت الوعي بالواقع الاستعماري الغربي وخطاباته والعلاقة الشرطية بينه وبين الكيان الصهيوني

فإذا كانت الأحداث الراهنة قد وسعت الوعي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، فقد وسعت الوعي بالواقع الاستعماري الغربي وخطاباته والعلاقة الشرطية بينه وبين الكيان الصهيوني الذي يراه امتدادا له في حيز حضاري مختلف متهم بالتخلف والإرهاب ومعاداة القيم الحضارية الغربية التي يلقي عليها المركز الغربي قيمة كونية مطلقة، وفي المقابل أيضا أبرزت الأحداث الأخيرة العلاقة الشرطية بين مطلب التحرر الفلسطيني ومطلب التحرر والنهوض العربيين، وبذلك أُعيد الاعتبار لفكرة العمق العربي الإسلامي للقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية التي تأتلف عليها المطالب العربية الأخرى.

وأكرر هنا ما قلته في غير موضع ومناسبة ونص: إن الطغاة كانوا دائما شرطة الغزاة، والذي غلّ أيدي الشعب الفلسطيني في النكبة وما بعدها هو الذي غلّ أيدي العرب، وما زال يغلها منذ ذلك الحين، ليس هذا شعارا فكريا مجردا، وإنما هو حقيقة أكدها تاريخ القضية وتاريخ العرب الحديث في زمن الاستعمار المباشر وما بعده، ولكن يجب الاستدراك، فليس الغرب ماهية واحدة، فثمة نخب من المفكرين وقوى شعبية إلى جانبها تنحاز إلى الحقوق الإنسانية، وتشكل حليفا حقيقيا للمظلومين والمقهورين والمهمشين في داخل مجتمعاتهم وخارجها، فلا ينبغي أن تجرنا المواقف الغربية الرسمية والعامة حتى الآن إلى الانزلاق إلى فكرة صراع الحضارات، وهي الفكرة التي يعمل عليها الغرب الرسمي للتمويه على الجوانب الحقوقية للصراع.



لو قُدر لك كتابة سيناريو لفيلم غربي حول ما جرى خلال أشهر طوفان الأقصى، ما الذي ستنقله للمشاهد الغربي؟ وأي العينين أقوى تأثيرا وبقاء في نقل ما جرى: عين المؤرخ أم عين الأديب؟

القضية الفلسطينية معين لا ينضب للأعمال الأدبية والدرامية التي يمكن للمعالجة الراقية أن تنتقل فيها من الظرفي الخاص إلى الإنساني العام، لتلامس الشرط الإنساني على اختلاف الأمكنة والأزمنة. وتلك سمة الفنون والآداب المتميزة، ولا يسعني أن أعيّن اختيارات مخصوصة. ففي الآداب والفنون تتشابك الأبعاد والجوانب بين العاطفي العميق الذي يمس الوجدان الإنساني والفكري والسياسي والتاريخي، وفي مركزه الإنسان نفسه.

أما المفاضلة بين التدوين التاريخي والتدوين الأدبي فلا أراه مناسبا. فلكل شروط وغايات ووظائف، وإن تشابكت في كثير من الجوانب، ولكن يمكنني القول إن النص الأدبي إذا ارتقى إلى المستوى العالمي المنشود أعمق أثرا وديمومة، ويخاطب قاعدة أوسع من المتلقين، فهو يخاطب العقل والوجدان والذائقة الفنية معا، وأقدر على إقحام المتلقي في عالمه الداخلي، ومن شأنه أن يحول المادة التاريخية الجافة إلى مادة إنسانية مشخصة.





فتاريخ الصراعات ليس مجرد تاريخ وأرقام وحوادث عامة، وإنما يترجم إلى مآسٍ إنسانية، وإلى بشر من لحم ودم وأحلام وآمال وآلام وأسئلة وجودية واستجابات متفاوتة بين اليأس والأمل والانسحاب والمقاومة، وقد تجتمع هذه كلها في سيرة الإنسان الواحد.

إن الطغاة كانوا دائما شرطة الغزاة، والذي غلّ أيدي الشعب الفلسطيني في النكبة وما بعدها هو الذي غلّ أيدي العرب، وما زال يغلها منذ ذلك الحين

هل ستعرض لكم أعمال درامية خلال شهر رمضان القادم أو الذي يليه؟

أنجزت كتابة نص درامي، وأعمل الآن على نص آخر سيكون عملا تاريخيا ضخما إن شاء الله. وأرجو العمل على تنفيذهما ليعرضا في رمضان العام التالي.