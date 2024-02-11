رسميا.. الصين تحظر مباريات ميسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم أنه "لا يعتزم تنظيم أي مباراة يشارك فيها ليونيل ميسي"، مما يشير إلى إلغاء المباراة الودية، التي كان من المفترض أن يخوضها منتخب الأرجنتين ضد كوت ديفوار، في مارس/آذار المقبل بالعاصمة الصينية بكين.ويأتي إعلان الاتحاد، بعد قيام السلطات الرياضية في مدينة هانجتشو الصينية، أمس الجمعة، بإلغاء ودية بين الأرجنتين ونيجيريا، معتبرةً أن "الظروف غير متوافرة" لإقامة اللقاء.وجاء هذا كإشارة إلى عدم مشاركة ميسي، في مباراة استعراضية لفريقه إنتر ميامي الأمريكي، في هونج كونج، مما أثار غضب الجماهير المحلية.

وأكد الاتحاد الصيني، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية: "بكين لا تخطط، في الوقت الحالي، لتنظيم أي مباراة يشارك فيها ميسي".

ولم يتمكن ميسي من المشاركة في مباراة هونج كونج، بسبب الإصابة.

واعتذر بطل العالم 2022 من الجماهير الصينية، الأربعاء الماضي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (ويبو)، مؤكدا أن عدم تمكنه من اللعب "أمر مؤسف حقا".

وكتب النجم الأرجنتيني: "كل من يعرفني، يعرف أنني أرغب دائما في اللعب.. خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها لمسافات بعيدة، ويكون الناس متحمسين لرؤيتنا.. آمل أن نتمكن من العودة واللعب في هونج كونج".

ومن جانبه، أوضح نادي إنتر ميامي أن مشاركة ميسي في المباراة كانت ببساطة "ستمثل خطورة كبيرة".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة