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بلدية اربد تطلق مبادرة زراعتي مسؤوليتي لزراعة مليون شجرة

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية اربد الكبرى صباح اليوم الأحد، في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" التي تمتد على مدار 5 سنوات وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف ارجاء ومناطق اربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة ان زراعة الأشجار ستشمل كافة أراضي المدينة وشوارعها والجزر الوسطية فيها، وجميع المساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.

وأضاف الكوفحي ان البلدية وشركاؤها يسعون لان يخدموا الناس كما يطمحون منهم، مشيراً بذات الوقت بأن قطعة الأرض التي استهدفتها البلدية لإطلاق المبادرة منها تم تخصيصها لإنشاء حديقة منذ قرابة 25 عاماً ولم يتخذ أي اجراء عليها لغاية هذا اليوم، وان البلدية عازمة على انشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة اربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.

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