مستعمرون يهاجمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

مستعمرون يهاجمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا
التاريخ
2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات غرب مدينة أريحا.
وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا "، بأن عددا من المستعمرين المسلحين اقتحموا التجمع، برفقة أغنامهم التي رعوها قرب مساكن الفلسطينيين ، وسط مطاردة السكان وترهيبهم.
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