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ماكينة أهداف أيمن حسين لا تعرف التوقف

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لمع نجم منتخب العراق أيمن حسين بالنسخة المنصرمة من بطولة كأس آسيا 2023 ؛ إذ سجلّ 6 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع أسود الرافدين، قبل أن يُغادر فريقه البطولة من دور الـ 16 بالخسارة أمام الأردن، في لقاء شهد طرده وإحرازه لهدف.
وكاد صاحب الـ 27 عامًا أن يتوّج هدافاً لكأس آسيا 2023، ولكن ثلاثية نجم قطر أكرم عفيف في مرمى الأردن بالنهائي، أمس السبت، صعدت بلاعب العنابي إلى الصدارة برصيد 8 أهداف.
هذا الأمر لم يُحبط حسين، الذي سجل في مباراة فريقه التي أُقيمت مساء اليوم ذاته أمام الميناء ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق، 3 أهداف ليفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.
لكن ماكينة أهداف مهاجم الشرطة العراقي لم تبدأ بكأس آسيا 2023، فهو يتصدر جدول هدافي النسخة الجارية من دوري نجوم العراق برصيد 13 هدفًا بفارق 4 أهداف عن علاء الدين الدالي لاعب نفط ميسان.
ويمتلك حسين، أول لاعب عراقي يُسجل 6 أهداف بنسخة واحدة من كأس آسيا، مسيرة محلية وخارجية متنوعة؛ إذ انضم بموسم 12/13 لصفوف دهوك قادماً من نادي غاز الشمال، ثم مثلّ النفط والشرطة ببلاده، وخاض بعد ذلك تجربة احترافية أولى في موسم 18/19 عبر بوابة الصفاقسي التونسي.
وعاد حسين للدوري العراقي عبر القوة الجوية، ومنه انتقل لأم صلال والمرخية بالدوري القطري، والجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي، قبل العودة للقوة الجوية مرة أخرى بالموسم الجاري.

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