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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انفرد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون 2-0 في افتتاح المرحلة الـ24 من "البريميرليغ" أمس السبت.
وتكفل هالاند، الذي غاب مؤخرا عن الملاعب ما يقرب من شهرين بسبب إصابة في قدمه، بتسجيل هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 71، و85.

وبفضل هذين الهدفين، انفرد المهاجم النرويجي بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن شريكه السابق في الصدارة، المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعدا عن ليفربول بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تختتم مساء اليوم الأحد في كوت ديفوار.
وفي ما يلي ترتيب أفضل عشرة هدافين في الدوري الإنجليزي:
1 - إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 16 هدفا.
2 - محمد صلاح – ليفربول - 14 هدفا.
3 - دومينيك سولانكي - بورنموث 13 هدفا.
4 - هيونغ سون مين – توتنهام - 12 هدفا.
5 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 11 هدفا.
6 - غارود بوين - وست هام يونايتد - 11 هدفا.
7 - ريتشارليسون – توتنهام - 10 أهداف.
8 - هوانغ هي تشان – ولفرهامبتون - 10 أهداف.
9 - كول بالمر – تشيلسي - 10 أهداف.
10 -ألكسندر إيزاك – نيوكاسل - 10 أهداف.

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