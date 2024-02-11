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مـواعيد مـباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 11-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، في الحادية عشر مساء اليوم، على ملعب "الحسن واتارا".
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

نيجيريا X كوت ديفوار – 11 مساء - beIN Sports HD 3 Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X أرسنال –5 مساء - beIN Sports HD 1
أستون فيلا X مانشستر يونايتد – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X سيلتا فيجو – 4 مساء - beIN Sports HD 3
ريال مايوركا X رايو فاليكانو – 6.15 مساء - beIN Sports HD 3
إشبيلية X أتلتيكو مدريد – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3
برشلونة X غرناطة – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X فروسينوني – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
بولونيا X ليتشي – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1
مونزا X هيلاس فيرونا – 5 مساء - AD SPORTS Premium 2
جنوى X أتالانتا – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
ميلان X نابولي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت X ماينز – 5.30 مساء - beIN Sports HD 5
هوفنهايم X كولن – 7.30 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X رين – 3 ظهرًا
تولوز X نانت – 5 مساء
لوريان X ستاد ريمس – 5 مساء
كليرمون فوت X ستاد بريست – 5 مساء
مونبلييه X ليون – 7.05 مساء
نيس X موناكو – 10.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة X ألانيا سبور – 7 مساء

ملاعب

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