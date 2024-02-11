الاحتلال يعتقل 3 شبان عند مدخل مدينة أريحا الشمالي

الاحتلال يعتقل 3 شبان عند مدخل مدينة أريحا الشمالي
التاريخ
2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داوود سعد فهيدات، وأسامة يوسف حسن فهيدات، وأحمد محمود سعد فهيدات، من قرية الديوك التحتا، وذلك لدى مروهم على حاجز عسكري عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
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