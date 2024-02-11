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الاحتلال يعتقل 3 شبان عند مدخل مدينة أريحا الشمالي

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.


وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داوود سعد فهيدات، وأسامة يوسف حسن فهيدات، وأحمد محمود سعد فهيدات، من قرية الديوك التحتا، وذلك لدى مروهم على حاجز عسكري عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.


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