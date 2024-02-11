Sunday, 11 February 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتفال جماهيري ينتظر منتخب النشامى في عمان يوم غد

2/11/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مصدر أن منتخب النشامى سيصل العاصمة عمان بعد ظهر يوم غد الإثنين.
وتوقع المصدر ان يكون هناك استقبال لمنتخب النشامى بهدف الاحتفاء به.
وبحسب المعلومات سيكون الاحتفال بعد عصر يوم غد الاثنين، حيث من المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى العاصمة عمان قادمة من الدوحة في ساعات بعد ظهيرة يوم الاثنين.
وتشير المعلومات إلى أن الاحتفال بمنتخب النشامى الذي حل وصيفا لكأس آسيا 2024 سيكون بعد ان تجوب حافلة مكشوفة بالفريق في مناطق مختلفة من العاصمة عمان قبل ان تصل إلى المدينة الرياضية مقر الاحتفال الجماهيري الذي يتوقع ان يكون كبيرا وحاشدا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11022024000208011052ID1107837884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث