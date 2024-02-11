تسريح أكثر من 34 ألف عامل بشركات تكنولوجيا في اسرائيل

تسريح أكثر من 34 ألف عامل بشركات تكنولوجيا في اسرائيل
التاريخ
2/11/2024 7:07:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقل موقع كالكاليست الإسرائيلي أن 141 شركة تكنولوجيا في البلاد سرحت منذ مطلع العام نحو 34 ألفا و300 عامل.
و اكدت وزارة العمل الإسرائيلية بنهاية العام الماضي ان الاف العمال الاسرائيليين تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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