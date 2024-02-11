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تسريح أكثر من 34 ألف عامل بشركات تكنولوجيا في اسرائيل

2/11/2024 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع كالكاليست الإسرائيلي أن 141 شركة تكنولوجيا في البلاد سرحت منذ مطلع العام نحو 34 ألفا و300 عامل.

و اكدت وزارة العمل الإسرائيلية بنهاية العام الماضي ان الاف العمال الاسرائيليين تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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