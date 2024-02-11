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القسام : مقتل أسيرين إسرائيليين واصابة 8 آخرين بنيران الاحتلال

2/11/2024 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن قصف جيش الاحتلال -المتواصل على قطاع غزة- أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.


وأضافت الكتائب أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين بسبب تواصل القصف والعدوان.


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