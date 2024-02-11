القسام : مقتل أسيرين إسرائيليين واصابة 8 آخرين بنيران الاحتلال

القسام : مقتل أسيرين إسرائيليين واصابة 8 آخرين بنيران الاحتلال
التاريخ
2/11/2024 7:07:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن قصف جيش الاحتلال -المتواصل على قطاع غزة- أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.
وأضافت الكتائب أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين بسبب تواصل القصف والعدوان.
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