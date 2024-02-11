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النعيمات لجماهير الأردن: أنتم الذهب.. ارفعوا رؤوسكم

2/11/2024 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن، شكره الكبير لجماهير النشامى، على مساندتها لهم في بطولة كأس آسيا، التي اختتمت أمس في قطر.
وكتب النعيمات عبر حسابه في فيس بوك، اليوم الأحد: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.. شكرا جماهيرنا الغالية".
وأضاف النعيمات: "أنتم ذهب البطولة كلها.. ارفعوا رؤوسكم بالأردن".
ونال منتخب الأردن وصافة بطولة كأس آسيا لأول مرة بمسيرته، حيث خسر المشهد النهائي أمام قطر 1-3.
وخطف النعيمات أضواء النجومية في البطولة، بتسجيله 4 أهداف، في أول مشاركة قارية له.
وأحرز النعيمات أهدافا مؤثرا للنشامى في البطولة، ساهمت في قيادة الفريق للنهائي القاري، حيث سجل في شباك كوريا الجنوبية "هدفين" والعراق وقطر.

ملاعب

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