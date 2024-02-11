في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. جودادي تقدم خصومات مميزة وفحصاً مجانياً لرواد الاعمال في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
أعلنت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن تقديم عرض مميز لعملائها من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات في السعودية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن.
ويشمل العرض خصومات إضافية على حلول أمان الموقع الإلكتروني من جودادي للخطط المتقدمة والمتميزة، بالإضافة إلى توفير أداة الفحص المجاني لطبقة المنافذ الآمنة.
ويهدف اليوم العالمي للإنترنت الآمن إلى زيادة مستويات الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية للمساعدة على حماية المواقع الإلكترونية من التهديدات السيبرانية. وكشف استبيان بيانات ريادة الأعمال لعام 2023 الذي أجرته الشركة عن مخاوف 8% من الشركات الصغيرة من تزايد تعرضها لهجمات سيبرانية، وتتمثل مخاوفها الرئيسية في حدوث اختراق محتمل والتعرض لخسارة مالية وفقدان ثقة العملاء، مما يسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه إحدى هذه الحالات على الشركات الصغيرة.
وتوفر حلول أمان الموقع الإلكتروني من جودادي مستويات أمان شاملة لمساعدة الشركات على حماية عملائها ومواقعها الإلكترونية.
التشفير باستخدام بروتوكول HTTPS مع شهادة طبقة المنافذ الآمنة لتأكيد أن الموقع آمن للزيارة. تفعيل جدار حماية أمان الموقع الإلكتروني للمساعدة على حجب الهجمات على الموقع، وفحص البيانات الواردة، والتخلص من المحتوى الضار، والتنبيه في حال وجود أي منه. فحص البرمجيات الخبيثة ومراقبة مستويات الأمان لإتاحة إمكانية الكشف المسبق عن المشكلات وإصلاحها. الاحتفاظ بنسخة احتياطية للموقع واستعادته سريعاً لضمان استمرارية الأعمال. مراقبة الموقع الإلكتروني وتوفير التنبيهات والتحديثات اليومية.
كما تقدم جودادي خدمة إدارة طبقة المنافذ الآمنة، ويتولى خبراء الأمن لديها عملية تثبيت وإدارة شهادة طبقة المنافذ الآمنة.
لتفعيل كود الخصم، يرجى استخدام الرمز SIDWSS0206 عند الدفع وذلك حتى 29 فبراير 2024. (لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: godaddy)
وتوفر شركة جودادي طريقة بسيطة ومجانية لفحص حالة طبقة المنافذ الآمنة للموقع الإلكتروني باستخدام أداة فحص طبقة المنافذ الآمنة. وفي حال كان الموقع الإلكتروني غير آمن، فإن GoDaddy تقدم مجموعة من الحلول للمساعدة على حل هذه المشكلة.
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