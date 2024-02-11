في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. جودادي تقدم خصومات مميزة وفحصاً مجانياً لرواد الاعمال في السعودية

جدة – أصداف نيوز:

أعلنت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن تقديم عرض مميز لعملائها من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات في السعودية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

ويشمل العرض خصومات إضافية على حلول أمان الموقع الإلكتروني من جودادي للخطط المتقدمة والمتميزة، بالإضافة إلى توفير أداة الفحص المجاني لطبقة المنافذ الآمنة.

ويهدف اليوم العالمي للإنترنت الآمن إلى زيادة مستويات الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية للمساعدة على حماية المواقع الإلكترونية من التهديدات السيبرانية. وكشف استبيان بيانات ريادة الأعمال لعام 2023 الذي أجرته الشركة عن مخاوف 8% من الشركات الصغيرة من تزايد تعرضها لهجمات سيبرانية، وتتمثل مخاوفها الرئيسية في حدوث اختراق محتمل والتعرض لخسارة مالية وفقدان ثقة العملاء، مما يسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه إحدى هذه الحالات على الشركات الصغيرة.

وتوفر حلول أمان الموقع الإلكتروني من جودادي مستويات أمان شاملة لمساعدة الشركات على حماية عملائها ومواقعها الإلكترونية.



التشفير باستخدام بروتوكول HTTPS مع شهادة طبقة المنافذ الآمنة لتأكيد أن الموقع آمن للزيارة.

تفعيل جدار حماية أمان الموقع الإلكتروني للمساعدة على حجب الهجمات على الموقع، وفحص البيانات الواردة، والتخلص من المحتوى الضار، والتنبيه في حال وجود أي منه.

فحص البرمجيات الخبيثة ومراقبة مستويات الأمان لإتاحة إمكانية الكشف المسبق عن المشكلات وإصلاحها.

الاحتفاظ بنسخة احتياطية للموقع واستعادته سريعاً لضمان استمرارية الأعمال. مراقبة الموقع الإلكتروني وتوفير التنبيهات والتحديثات اليومية.

كما تقدم جودادي خدمة إدارة طبقة المنافذ الآمنة، ويتولى خبراء الأمن لديها عملية تثبيت وإدارة شهادة طبقة المنافذ الآمنة.

لتفعيل كود الخصم، يرجى استخدام الرمز SIDWSS0206 عند الدفع وذلك حتى 29 فبراير 2024. (لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: godaddy)

وتوفر شركة جودادي طريقة بسيطة ومجانية لفحص حالة طبقة المنافذ الآمنة للموقع الإلكتروني باستخدام أداة فحص طبقة المنافذ الآمنة. وفي حال كان الموقع الإلكتروني غير آمن، فإن GoDaddy تقدم مجموعة من الحلول للمساعدة على حل هذه المشكلة.