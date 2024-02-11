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الاحتلال يستولي على 54 مليون دولار من بنك فلسطين في غزة

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل (أكثر من 54 مليون دولار) من المقر الرئيسي لبنك فلسطين في غزة.


وفي اليوم الـ128 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتسع نطاق غارات الاحتلال على القطاع مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ أسبوع.


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