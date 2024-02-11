الاحتلال يستولي على 54 مليون دولار من بنك فلسطين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل (أكثر من 54 مليون دولار) من المقر الرئيسي لبنك فلسطين في غزة.
وفي اليوم الـ128 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتسع نطاق غارات الاحتلال على القطاع مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ أسبوع.
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