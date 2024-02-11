صحيفة: في واشنطن يصفون زعيم دولة بكلب الرئيس بايدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن بعض العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية، يتحدثون بشكل مهين عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ويصفونه في الخفاء بأنه كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وجاء في المقالة: "إذا سألت في جميع أنحاء وزارة الخارجية الأمريكية، يمكنك أن تكتشف أنه يوجد لدى بايدن حتى صديق (كلب) ألماني بقدمين".

ولاحظت المقالة أنه توجد في الولايات المتحدة مقولة صاغها الرئيس السابق هاري ترومان: "إذا كنت تريد صديقا في واشنطن، فاشتري لنفسك كلبا".



ونوهت الصحيفة، بوجود كلبين حقيقيين من فصلية الراعي الألمانية، لدى الرئيس الأمريكي الحالي.



وأشارت المقالة إلى أن بايدن وشولتس لا يتقنان بتاتا فن الخطابة، ويتمتعان بشعبية منخفضة في بلديهما.

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