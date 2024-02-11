جنين .. امرأة فلسطينية تضع مولودها على حاجز عسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وضعت امرأة فلسطينية من بلدة برطعة جنوب جنين الواقعة داخل جدار الضم والفصل العنصري، اليوم الأحد، مولودها على الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام فوق أراضي البلدة.



وقال زوجها محمد سلمة قبها لـ"وفا"، إن زوجته أسيل جاءها المخاض على الحاجز العسكري، واضطرت والدته التي تعمل قابلة لتوليدها على الحاجز داخل المركبة، ثم نقل المولود (شامخ) إلى قسم الحضانة في مستشفى جنين الحكومي بعد وصول مركبة إسعاف .



يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر تفتح قوات الاحتلال الحاجز من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، ومن ثم يتم إغلاقه بالكامل ولا يسمح للفلسطينيين بالمرور، الأمر الذي أعاق حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، كما يضطرون للتنقل أيضا من خلال حاجز دوتان العسكري، الذي يربط بلدتي يعبد وبرطعة بمحافظتي جنين وطولكرم.

