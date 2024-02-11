وفاة طفلة بطريقة مروّعة في أمريكا... وضعتها أمّها داخل الفرن!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأميركية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما.

واستجابت الشرطة الأميركية لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي سي" الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.

وأعلنت السلطات الأميركية وفاة الطفلة في موقع الحادث.

وتواجه الأم اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.

وقال بيان للشرطة الأميركية إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلا من فراشها".

لبنان 24

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