وفاة طفلة بطريقة مروّعة في أمريكا... وضعتها أمّها داخل الفرن!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأميركية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما.
واستجابت الشرطة الأميركية لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي سي" الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.
وأعلنت السلطات الأميركية وفاة الطفلة في موقع الحادث.
وتواجه الأم اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.
وقال بيان للشرطة الأميركية إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلا من فراشها".
لبنان 24
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