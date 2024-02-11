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أول تعليق لموسى التعمري بعد نهائي كأس آسيا

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر اللاعب موسى التعمري في المنتخب الأردني النشامى، الأحد أول رسالة له بعد نهائي بطولة كأس آسيا، برسالة للأردنيين قال فيها: "جمهورنا النشمي يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن ولكم فأعذرونا".

وكان منتخب النشامى قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي.
وتضم تشكيلة منتخب النشامى: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري وعلي علوان.

ملاعب

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