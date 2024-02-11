أول تعليق لموسى التعمري بعد نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر اللاعب موسى التعمري في المنتخب الأردني النشامى، الأحد أول رسالة له بعد نهائي بطولة كأس آسيا، برسالة للأردنيين قال فيها: "جمهورنا النشمي يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن ولكم فأعذرونا".
وكان منتخب النشامى قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي.
وتضم تشكيلة منتخب النشامى: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري وعلي علوان.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11022024000208011052ID1107837831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.