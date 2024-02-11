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تلفزيون الأقصى: حماس تقول إن أي هجوم على رفح يعني نسف المفاوضات

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال تلفزيون الأقصى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".


ونقلت القناة عن القيادي بالحركة قوله أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

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