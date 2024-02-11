تلفزيون الأقصى: حماس تقول إن أي هجوم على رفح يعني نسف المفاوضات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال تلفزيون الأقصى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".
ونقلت القناة عن القيادي بالحركة قوله أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".
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