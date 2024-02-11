رئيسي: يجب طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News)دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إلى "قطع كافة العلاقات والمعادلات الاقتصادية" مع تل أبيب.وقال رئيسي في خطابه في طهران بمناسبة إحیاء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية، إن "ما يحدث اليوم في غزة وفلسطين يكفي ليعرف الجميع أمريكا والكيان الصهيوني ويرى الجريمة الإنسانية الكبرى"، معتبرا أن "المدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأمريكي وبعض الدول الغربية".



وشدد رئيسي على ضرورة وقف القصف على أهل غزة في أسرع وقت ممكن، وأضاف: "ليعلم الجميع أن الكيان الصهيوني إلى زوال وأن موت هذا الكيان قد جاء. لقد حاول الغربيون جاهدين أن يجعلونا نتوقف عن الدفاع عن فلسطين بالحرب والحصار الاقتصادي.. لكن الجمهورية الإسلامية تعتقد أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ويجب تحرير القدس".



وتابع أن "السبيل لتدمير النظام الصهيوني ومنع هذا النظام من ارتكاب جرائمه هو قطع كافة العلاقات والمعادلات الاقتصادية مع النظام الصهيوني"، مؤكدا أن "اقتراح إيران هو طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة" بعد أن انتهك 400 قرار للمنظمات الدولية، حسب رئيسي.

