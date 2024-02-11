نجم سعودي يشرح لماذا خسر الأردن كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فسر حمزة إدريس مهاجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري 3-1 في نهائي كأس آسيا، مساء السبت، بملعب لوسيل، حيث احتفظ العنابي باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وجاءت أهداف قطر الثلاثة من 3 ركلات جزاء سجلها النجم أكرم عفيف ليتوج بالحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف.
وقال حمزة إدريس في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "رهبة النهائيات كانت عاملا مهما في خسارة المنتخب الأردني. مهما قدم أي منتخب من نتائج ومستوى في الأدوار التمهيدية فالنهائي يختلف".
وتابع: "ركلات الجزاء التي احتسبت على المنتخب الأردني كانت بسبب الحماس الزائد، فاللاعب لا يشعر بمدى تأثير هذه الأخطاء، ومنتخب قطر كان أكثر هدوءا".
وأضاف: "المنتخب القطري تعامل مع المباراة بخبرة، على عكس المنتخب الأردني، وبعد تسجيل (النشامى) هدف التعادل لاحظنا رد فعل المنتخب القطري المميز".
وزاد: "المنتخب القطري محظوظ نوعا ما، لكن يجب الإشادة بالفريق وقوة تركيزه، وكانّ الجانب التكتيكي واضحا وجيد جدا".
وأتم: "مدرب قطر (ماركيز لوبيز) ترجم تفوقه من خلال انتقاء العناصر التي طبقت تعليماته، وعموتة اجتهد ووصوله للنهائي يحسب له".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11022024000208011052ID1107837828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.