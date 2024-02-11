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نجم سعودي يشرح لماذا خسر الأردن كأس آسيا

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فسر حمزة إدريس مهاجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري 3-1 في نهائي كأس آسيا، مساء السبت، بملعب لوسيل، حيث احتفظ العنابي باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وجاءت أهداف قطر الثلاثة من 3 ركلات جزاء سجلها النجم أكرم عفيف ليتوج بالحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف.
وقال حمزة إدريس في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "رهبة النهائيات كانت عاملا مهما في خسارة المنتخب الأردني. مهما قدم أي منتخب من نتائج ومستوى في الأدوار التمهيدية فالنهائي يختلف".
وتابع: "ركلات الجزاء التي احتسبت على المنتخب الأردني كانت بسبب الحماس الزائد، فاللاعب لا يشعر بمدى تأثير هذه الأخطاء، ومنتخب قطر كان أكثر هدوءا".
وأضاف: "المنتخب القطري تعامل مع المباراة بخبرة، على عكس المنتخب الأردني، وبعد تسجيل (النشامى) هدف التعادل لاحظنا رد فعل المنتخب القطري المميز".
وزاد: "المنتخب القطري محظوظ نوعا ما، لكن يجب الإشادة بالفريق وقوة تركيزه، وكانّ الجانب التكتيكي واضحا وجيد جدا".
وأتم: "مدرب قطر (ماركيز لوبيز) ترجم تفوقه من خلال انتقاء العناصر التي طبقت تعليماته، وعموتة اجتهد ووصوله للنهائي يحسب له".

ملاعب

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