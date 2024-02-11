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نظارة حارس منتخب قطر تثير تفاعلات واسعة

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة تتويج حارس مرمى المنتخب القطري، مشعل برشم، لنظارة خلال عقب الفوز على المنتخب الأردني بنهائي بطولة كأس آسيا 2023.
وأثارت نظارة برشم تكهنات ذهب البعض إلى أنه ارتداها تأسيا وإهداء لأخيه الرياضي القطري، معتز برشم.
ويشار إلى ان مشعل برشم سبق واثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه في مباراة قطر أمام أوزبكستان والتي تصدى فيها إلى ركلات ترجيح ليتفوق "العنابي" بنتيجة 2/3 على نظيره الأوزبكي، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1/1، في دور الثمانية لكأس آسيا.
وفاز المنتخب القطري، مساء السبت، بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية، الدوحة.

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