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الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان

2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على معدات بناء من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.


وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واستولت على معدات بناء من منزل المواطن الفلسطيني أيمن عاصي في منطقة التل شمال البلدة.


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