الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان
التاريخ
2/11/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على معدات بناء من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واستولت على معدات بناء من منزل المواطن الفلسطيني أيمن عاصي في منطقة التل شمال البلدة.
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