استشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد، اليوم الأحد، شاب برصاص قناص إسرائيلي في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مناطق متفرقة من القطاع.
وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المستشفى لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصته من يتواجدون داخل المجمع، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.
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