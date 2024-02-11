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جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتحرز المركز الثالث

2/11/2024 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نال منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5 يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لجنوب إفريقيا.
وتوجت جنوب إفريقيا بالميدالية البرونزية في كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى التي نالتها في نسخة 2000.
في حين حصل مدرب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس على الميدالية الثانية في كأس إفريقيا، بعدما نال الميدالية الذهبية رفقة الكاميرون عندما قاده للتتويج باللقب القاري عام 2017.
وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس إفريقيا غدا الأحد وتجمع بين منتخب كوت ديفوار المضيف ونظيره النيجيري.

ملاعب

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