جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتحرز المركز الثالث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نال منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5 يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لجنوب إفريقيا.
وتوجت جنوب إفريقيا بالميدالية البرونزية في كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى التي نالتها في نسخة 2000.
في حين حصل مدرب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس على الميدالية الثانية في كأس إفريقيا، بعدما نال الميدالية الذهبية رفقة الكاميرون عندما قاده للتتويج باللقب القاري عام 2017.
وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس إفريقيا غدا الأحد وتجمع بين منتخب كوت ديفوار المضيف ونظيره النيجيري.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11022024000208011052ID1107837823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.