نتنياهو يحشد لاجتياح رفح .. حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) نتنياهو يحشد لاجتياح رفح .. الملاذ الأخير للنازحين من العدوان أصبح مستهدفا... بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -السبت- بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

لقيت تلك التصريحات تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ...



فقالت ماريا محمد: والحكام دوروا ع ورقة الادانة والشجب والاستنكار لتكون ضايعة مايقدروا يتنفسوا بلاها

و جوهر الجوهر: على الدول العربية السعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات إجبار مجلس أمن الدولة وقف اطلق النار فوري قبل يصير مجزرة من جيش احتلال إسرائيلي

باسل هلالات علق :قيامة مطولة هي ادعوا تقوم بسرعه ونخلص خلص بكفي تعبنا قرفنا بكفي لمتى ذل هاذ لمتى لا قادرين نحكي ولا نعمل شي اذا حكيت تروح فيها لمتى الذل هاذ يلي احنا فيه



رائد شحادة :ربنا كبير راح يسحقكم سحق ويوخذ حق الشهدا عاجلاغير آجل اللهم آمين

عمر الحسن: هو فش جنود وجيش واحتياط الا عند نتنياهو ؟؟!! والعرب شو عندهم ؟؟! طيب اذا الدول العربية كلها حدودها مع دول عربية شقيقة وفش غير اسرائيل بين العرب .. الجيوش العربية شو شغلها ؟؟!! تحارب الدول العربية أم الشعوب العربية ؟؟!!

يسرى أبو شاويش: راح يعمل اللي بباله ولا حدا راح يوقفه اصلا مش عامل اعتبار لكل العالم. يللا جمعهم بمكان واحد عشان يكمل عليهم. والعرب لسا. بتستنى يشوفو الفصول. الاخيرةللمجزرة . ربنا كبير الله يكون بعونهم ويوقف معهم. لا. حول ولا قوة الا بالله





وكان قد قال مسؤول إسرائيلي إن "العملية في رفح تقترب". وتشير تقديرات دولية إلى وجود أكثر من مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

وبدأت إسرائيل شن غارات جوية على رفح أدت لسقوط شهداء وجرحى. وكان نتنياهو أمريوم الجمعة الماضية الجيش بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيّين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

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