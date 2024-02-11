نتنياهو يحشد لاجتياح رفح .. حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) نتنياهو يحشد لاجتياح رفح .. الملاذ الأخير للنازحين من العدوان أصبح مستهدفا... بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -السبت- بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
لقيت تلك التصريحات تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ...
فقالت ماريا محمد: والحكام دوروا ع ورقة الادانة والشجب والاستنكار لتكون ضايعة مايقدروا يتنفسوا بلاها
و جوهر الجوهر: على الدول العربية السعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات إجبار مجلس أمن الدولة وقف اطلق النار فوري قبل يصير مجزرة من جيش احتلال إسرائيلي
باسل هلالات علق :قيامة مطولة هي ادعوا تقوم بسرعه ونخلص خلص بكفي تعبنا قرفنا بكفي لمتى ذل هاذ لمتى لا قادرين نحكي ولا نعمل شي اذا حكيت تروح فيها لمتى الذل هاذ يلي احنا فيه
رائد شحادة :ربنا كبير راح يسحقكم سحق ويوخذ حق الشهدا عاجلاغير آجل اللهم آمين
عمر الحسن: هو فش جنود وجيش واحتياط الا عند نتنياهو ؟؟!! والعرب شو عندهم ؟؟! طيب اذا الدول العربية كلها حدودها مع دول عربية شقيقة وفش غير اسرائيل بين العرب .. الجيوش العربية شو شغلها ؟؟!! تحارب الدول العربية أم الشعوب العربية ؟؟!!
يسرى أبو شاويش: راح يعمل اللي بباله ولا حدا راح يوقفه اصلا مش عامل اعتبار لكل العالم. يللا جمعهم بمكان واحد عشان يكمل عليهم. والعرب لسا. بتستنى يشوفو الفصول. الاخيرةللمجزرة . ربنا كبير الله يكون بعونهم ويوقف معهم. لا. حول ولا قوة الا بالله
وكان قد قال مسؤول إسرائيلي إن "العملية في رفح تقترب". وتشير تقديرات دولية إلى وجود أكثر من مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وبدأت إسرائيل شن غارات جوية على رفح أدت لسقوط شهداء وجرحى. وكان نتنياهو أمريوم الجمعة الماضية الجيش بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيّين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نتنياهو يحشد لاجتياح رفح حديث مواقع التواصل
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