صحيفة أمريكية: الأردن يصر على الاستقلال الفلسطيني باعتباره الطريق إلى السلام 02/11/2024 - 13:40 ترجمة عن صحيفة ميديا لاين الامريكية

بقلم داود كتاب

في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس، يؤكد المسؤولون والناشطون الأردنيون من جديد على الدور الحاسم لحق تقرير المصير الفلسطيني في تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط

وقد قوبلت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي رفض فيها أي دور لحماس في الأيام التي تلي الحرب، بالتشكيك من قبل الأردنيين والفلسطينيين. ورأوا أن المسؤول الأمريكي لا يمكنه تقييد نطاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ويعتقد خالد شنيكات، مدير الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن وضع غزة بعد الحرب يعتمد إلى حد كبير على كيفية انتهاء القتال. وقال لصحيفة ميديا لاين: "إذا انتهت بانسحاب إسرائيلي، فسيكون ذلك مختلفًا كثيرًا عما لو انتهت بانتصار عسكري إسرائيلي كامل". ومع ذلك، قال شنيكات إنه يعتقد أن الأردن يدرك، في جميع الأحوال، أن الوضع المستقبلي لقطاع غزة“هو قضية فلسطينية بحتة ويجب أن يقررها الفلسطينيون”. وأضاف أن أي شيء غير ذلك لن يؤدي إلى الاستقرار.

وفيما يتعلق بدور الأردن في فترة ما بعد الحرب، يعتقد شنيكات أن الأردن يستطيع أن يفعل الكثير للمساعدة.“في هذه الحرب، قدم الأردن الدعم الإنساني والجهد الدبلوماسي لوقف الحرب". وأضاف أن "الأردن يتمتع بخبرة واسعة حول العالم في العمل مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف أشكال حفظ السلام والدعم الإنساني وقضايا الحكم".

وأشار شنيكات أيضًا إلى أنه في عام 1991 قدم الأردن غطاءً سياسيًا للسماح للفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل تحت رعاية فريق أردني فلسطيني مشترك.

في الواقع، وفقاً لعطاف الروضان ، مديرة راديو البلد، وهي محطة إذاعية مجتمعية في عمان، من المرجح أن تقبل الحكومة الأردنية حماس وتتعامل معها إذا كانت جزءاً من الحكومة الفلسطينية.

وقالت الروضان لصحيفة ميديا لاين: "إذا أصبحت حماس جزءًا من الحكومة الفلسطينية بعد الحرب، فأعتقد أنه من المحتمل أن تتعاون الحكومة [الأردنية] معهم". لكن روضان تعتقد أن حماس قد تغير شكلها قبل أن تصبح جزءا من الحكومة الفلسطينية. وحللت الروضان: "أعتقد أننا سنشهد تغييراً في حماس سيجعلها مقبولة دولياً"، مضيفة أنه نظراً لشعبية حماس في الأردن، سيكون من الصعب تجاهل المجموعة.

ووسط هذه الافتراضات، لا تزال كل سيناريوهات اليوم التالي ضبابية، بحسب تغريد عودة، أستاذة العلوم السياسية الأردنية. تقول عودة لـ”ميديا لاين” إن سبب عدم اليقين هذا هو“غياب منهجية أو استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية. حتى الآن في المشهد فوضوي)).

وأصرت عودة على أنه في نظر الأردن وبقية العالم، فإن وضع حماس في غزة ما بعد الحرب هو قضية فلسطينية بحتة. وقالت:“إن وجود حماس أو التخلي عنها هو أمر فلسطيني أصيل يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني على أساس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير”.

الكلمة الرئيسية التي ظلت تكرر نفسها طوال المقابلات التي أجرتها "ميديا لاين" مع الفلسطينيين كانت "مستقلة". ومن بين المواضيع الأخرى المتكررة أن حقوق الشعب الفلسطيني في اتخاذ القرار المستقل ليست قابلة للتفاوض وأن العائق هو إسرائيل.

وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، لـ "ميديا لاين" إنه على الرغم من وجود إجماع دولي أقوى من أي وقت مضى على أهمية الدولة الفلسطينية، لأنها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فالمشكلة عالقة لأن إسرائيل ترفض معالجة حل الدولتين.

وقال الديك:“لذلك لا بد من اتخاذ خطوات دولية في هذا الاتجاه”. "إن اعتراف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الغربية بدولة فلسطين أمر مهم، طالما أنه مشرعن بقرار مجلس الأمن لمنح

فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

الدولة الفلسطينية "رهينة الموقف الإسرائيلي" - الديك

واعتبر الديك أنه مهما بلغت الضغوط التي مورست على الجانب الإسرائيلي، فإن الدولة الفلسطينية ظلت“رهينة للموقف الإسرائيلي”. في غضون ذلك، حذر مستشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من أنه بدون هذه الخطوات تزداد المخاوف.“نحن نشعر بقلق عميق من أن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم استخدامها كوسيلة لصرف انتباه ولإتاحة المزيد من الوقت لـ [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو لإكمال حرب الإبادة. وأضاف ديك أن الأولوية تظل وقف إطلاق النار.

من الواضح إن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم أصبحت الآن بأمان على جدول أعمال العالم أجمع. يقول أنيس سويدان، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية، ومقره رام الله، لـ”ميديا لاين” إن“الغالبية العظمى من القوى العالمية تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو”. 1967."

ويؤكد سويدان أن الضغط الشعبي الدولي من شأنه أن يُسرع من إنشاء الدولة ويزيد الضغط على إسرائيل. وهذا يعني أنه يجب على جميع الدول الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية لزيادة الضغط على إسرائيل”. وعندما سُئل عن حماس، أصر مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية على أن هذه قضية فلسطينية داخلية.

ووفقاً أحمد عوض، أحد الناشطين البارزين في المجتمع المدني في الأردن، فإن التغييرات الأخيرة جعلت إمكانية قيام دولة مستقلة أكثر واقعية. وقال لـ”ميديا لاين” إن“إرادة الشعب الفلسطيني تتعزز كل يوم في اتجاه دولته، وفي الوقت نفسه فإن التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني تضمن تحقيق ذلك”.

وأضاف عوض، الذي كان مديرا للعديد من مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في الأردن، أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى في حين أن المحتلين الإسرائيليين في وضع صعب، الأمر الذي سيضعف. بالإضافة إلى ذلك، قال إن العالم يسمع الآن من أكبر حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة، أنه لا يوجد بديل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. واكمل "إضافة إلى الموقف الأمريكي، كانت هناك احتجاجات دولية قوية لدعم الحقوق الفلسطينية، ونحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو".

وتأكيداً على هذا التفاؤل، يقول

أُبي عبودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحث والتطوير، لـ”ميديا لاين”،“بينما ما زلت أعتقد أنه في نهاية المطاف، نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بين النهر والبحر”. أعتقد الآن أن الدولة المستقلة أمر ممكن”.

أخبار أضف تعليقك داود كُتّاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي. Radio Al-Balad