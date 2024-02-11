صحيفة أمريكية: الأردن يصر على الاستقلال الفلسطيني باعتباره الطريق إلى السلام

(MENAFN
- Amman Net)
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صحيفة أمريكية: الأردن يصر على الاستقلال الفلسطيني باعتباره الطريق إلى السلام 02/11/2024 - 13:40 ترجمة عن صحيفة ميديا لاين الامريكية
بقلم داود كتاب
في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس، يؤكد المسؤولون والناشطون الأردنيون من جديد على الدور الحاسم لحق تقرير المصير الفلسطيني في تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط
وقد قوبلت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي رفض فيها أي دور لحماس في الأيام التي تلي الحرب، بالتشكيك من قبل الأردنيين والفلسطينيين. ورأوا أن المسؤول الأمريكي لا يمكنه تقييد نطاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ويعتقد خالد شنيكات، مدير الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن وضع غزة بعد الحرب يعتمد إلى حد كبير على كيفية انتهاء القتال. وقال لصحيفة ميديا لاين: "إذا انتهت بانسحاب إسرائيلي، فسيكون ذلك مختلفًا كثيرًا عما لو انتهت بانتصار عسكري إسرائيلي كامل". ومع ذلك، قال شنيكات إنه يعتقد أن الأردن يدرك، في جميع الأحوال، أن الوضع المستقبلي لقطاع غزة“هو قضية فلسطينية بحتة ويجب أن يقررها الفلسطينيون”. وأضاف أن أي شيء غير ذلك لن يؤدي إلى الاستقرار.
وفيما يتعلق بدور الأردن في فترة ما بعد الحرب، يعتقد شنيكات أن الأردن يستطيع أن يفعل الكثير للمساعدة.“في هذه الحرب، قدم الأردن الدعم الإنساني والجهد الدبلوماسي لوقف الحرب". وأضاف أن "الأردن يتمتع بخبرة واسعة حول العالم في العمل مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف أشكال حفظ السلام والدعم الإنساني وقضايا الحكم".
وأشار شنيكات أيضًا إلى أنه في عام 1991 قدم الأردن غطاءً سياسيًا للسماح للفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل تحت رعاية فريق أردني فلسطيني مشترك.
في الواقع، وفقاً لعطاف الروضان ، مديرة راديو البلد، وهي محطة إذاعية مجتمعية في عمان، من المرجح أن تقبل الحكومة الأردنية حماس وتتعامل معها إذا كانت جزءاً من الحكومة الفلسطينية.
وقالت الروضان لصحيفة ميديا لاين: "إذا أصبحت حماس جزءًا من الحكومة الفلسطينية بعد الحرب، فأعتقد أنه من المحتمل أن تتعاون الحكومة [الأردنية] معهم". لكن روضان تعتقد أن حماس قد تغير شكلها قبل أن تصبح جزءا من الحكومة الفلسطينية. وحللت الروضان: "أعتقد أننا سنشهد تغييراً في حماس سيجعلها مقبولة دولياً"، مضيفة أنه نظراً لشعبية حماس في الأردن، سيكون من الصعب تجاهل المجموعة.
ووسط هذه الافتراضات، لا تزال كل سيناريوهات اليوم التالي ضبابية، بحسب تغريد عودة، أستاذة العلوم السياسية الأردنية. تقول عودة لـ”ميديا لاين” إن سبب عدم اليقين هذا هو“غياب منهجية أو استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية. حتى الآن في المشهد فوضوي)).
وأصرت عودة على أنه في نظر الأردن وبقية العالم، فإن وضع حماس في غزة ما بعد الحرب هو قضية فلسطينية بحتة. وقالت:“إن وجود حماس أو التخلي عنها هو أمر فلسطيني أصيل يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني على أساس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير”.
الكلمة الرئيسية التي ظلت تكرر نفسها طوال المقابلات التي أجرتها "ميديا لاين" مع الفلسطينيين كانت "مستقلة". ومن بين المواضيع الأخرى المتكررة أن حقوق الشعب الفلسطيني في اتخاذ القرار المستقل ليست قابلة للتفاوض وأن العائق هو إسرائيل.
وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، لـ "ميديا لاين" إنه على الرغم من وجود إجماع دولي أقوى من أي وقت مضى على أهمية الدولة الفلسطينية، لأنها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فالمشكلة عالقة لأن إسرائيل ترفض معالجة حل الدولتين.
وقال الديك:“لذلك لا بد من اتخاذ خطوات دولية في هذا الاتجاه”. "إن اعتراف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الغربية بدولة فلسطين أمر مهم، طالما أنه مشرعن بقرار مجلس الأمن لمنح
فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
الدولة الفلسطينية "رهينة الموقف الإسرائيلي" - الديك
واعتبر الديك أنه مهما بلغت الضغوط التي مورست على الجانب الإسرائيلي، فإن الدولة الفلسطينية ظلت“رهينة للموقف الإسرائيلي”. في غضون ذلك، حذر مستشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من أنه بدون هذه الخطوات تزداد المخاوف.“نحن نشعر بقلق عميق من أن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم استخدامها كوسيلة لصرف انتباه ولإتاحة المزيد من الوقت لـ [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو لإكمال حرب الإبادة. وأضاف ديك أن الأولوية تظل وقف إطلاق النار.
من الواضح إن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم أصبحت الآن بأمان على جدول أعمال العالم أجمع. يقول أنيس سويدان، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية، ومقره رام الله، لـ”ميديا لاين” إن“الغالبية العظمى من القوى العالمية تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو”. 1967."
ويؤكد سويدان أن الضغط الشعبي الدولي من شأنه أن يُسرع من إنشاء الدولة ويزيد الضغط على إسرائيل. وهذا يعني أنه يجب على جميع الدول الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية لزيادة الضغط على إسرائيل”. وعندما سُئل عن حماس، أصر مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية على أن هذه قضية فلسطينية داخلية.
ووفقاً أحمد عوض، أحد الناشطين البارزين في المجتمع المدني في الأردن، فإن التغييرات الأخيرة جعلت إمكانية قيام دولة مستقلة أكثر واقعية. وقال لـ”ميديا لاين” إن“إرادة الشعب الفلسطيني تتعزز كل يوم في اتجاه دولته، وفي الوقت نفسه فإن التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني تضمن تحقيق ذلك”.
وأضاف عوض، الذي كان مديرا للعديد من مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في الأردن، أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى في حين أن المحتلين الإسرائيليين في وضع صعب، الأمر الذي سيضعف. بالإضافة إلى ذلك، قال إن العالم يسمع الآن من أكبر حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة، أنه لا يوجد بديل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. واكمل "إضافة إلى الموقف الأمريكي، كانت هناك احتجاجات دولية قوية لدعم الحقوق الفلسطينية، ونحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو".
وتأكيداً على هذا التفاؤل، يقول
أُبي عبودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحث والتطوير، لـ”ميديا لاين”،“بينما ما زلت أعتقد أنه في نهاية المطاف، نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بين النهر والبحر”. أعتقد الآن أن الدولة المستقلة أمر ممكن”.
أخبار أضف تعليقك داود كُتّاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي. Radio Al-Balad
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