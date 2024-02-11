الأول منذ 50 عاما.. دلالات خفض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى A2

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- بعد مماطلة امتدت 3 أشهر، أعلنت وكالة موديز الائتمانية، خفض تصنيف "إسرائيل" إلى "A2" من "A1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وهو ما انعكس مباشرة على سوق الصرف.

يأتي قرار الخفض، وهو الأول“لإسرائيل”، منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، وتوترات في الشمال مع“حزب الله”، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن "إسرائيلية" وأمريكية وبريطانية، بحسب وكالة الأناضول.

والجمعة، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية، والعملة المحلية، لحكومة الاحتلال إلى A2 من A1،

كما خفضت تصنيفات“إسرائيل” غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

وبذلك، تكون“إسرائيل”، قد تلقت ضربتين اثنتين في قرار وكالة موديز، الأول تمثل في خفض تصنيفها الائتماني، والثاني التوقعات السلبية؛ ما يعني أن خفضا آخر قد تعلنه الوكالة خلال 2024.

ماذا يعني الخفض؟

على الرغم من أن التصنيف "A2" يعد جيدا للدولة الحاملة له، إلا أنه يذكي بعض المخاطر على المقرضين الحاليين والمحتملين "لإسرائيل"، وبالتالي تصبح تل أبيب أمام قرار رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي ستطلبها، حتى تجد مقرضين لماليتها العامة.

وتخشى "إسرائيل"، من سير وكالتي التصنيف "فيتش" و "ستارندرد آند بورز"، بنفس اتجاه وكالة موديز وتعلنان عن خفض تصنيفهما للاقتصاد الإسرائيلي وماليته العامة.

وبينما تعد الحرب على غزة وتوترات الشمال دافعا رئيسا لخفض التصنيف، إلا أن إضعاف المؤسسات التنفيذية "الإسرائيلية" والتشريعية وتراجع قوتها المالية بسبب خطط إصلاح القضاء كانت سببا آخر في الخفض.

بذلك، سيكون أمام الاحتلال تحدي إقناع الدائنين بصلابة اقتصادها، وإقناع المستثمرين الأجانب بجدوى ضخ السيولة في الاقتصاد“الإسرائيلي”، في ظل التحديات القائمة.

"لا استقرار بالأفق"

وفي حين أن الحرب على غزة قد تتضاءل أو تتوقف مؤقتاً خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها تحقيق الهدوء، وإنهاء المخاطر الأمنية.

وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى، وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيّمتها وكالة موديز في السابق.

وفي الوقت نفسه، يتزامن خفض تصنيف“إسرائيل”، مع ما تشهده المالية العامة من تدهور؛ إذ تغيرت توقعات الوكالة السابقة باحتمالية خفض الدين العام، إذ تتوقع الوكالة أن يكون عبء ديون الاحتلال أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.

"حزب الله"

وتعكس التوقعات السلبية للوكالة، بأن المخاطر الهبوطية ما تزال عند مستوى التصنيف A2، لكن التصنيف قد يتراجع أكثر مع تصاعد خطر“حزب الله”، في شمال“إسرائيل”، والذي ما يزال قائما.

تقول موديز في تفاصيل قرارها: "فرضية حرب مع حزب الله، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يفترض حاليا في ظل السيناريو الأساسي لوكالة موديز".

وبينما تتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط أكبر في مثل هذا السيناريو؛ وبشكل أكثر عمومية، فإن عواقب حرب غزة على الوضع الائتماني“لإسرائيل” ستتكشف على مدى فترة طويلة من الزمن؛ وقد يكون التأثير السلبي على مؤسسات البلاد و/أو الموارد المالية العامة المبين أعلاه أكثر خطورة من تقديرات موديز الحالية.

وفي حين أن المفاوضات جارية حالياً لتأمين هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، إلا أنه ليس هناك وضوح بشأن احتمالية هذا الاتفاق أو إطاره الزمني أو مدى استمراريته.

عجز مالي

وأمام هذا التقييم المتراجع للاحتلال، فإن السنوات المقبلة قد تشهد ارتفاع العجز في ميزانية“إسرائيل”، بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.

إذ يقدر بنك "إسرائيل" تكلفة الحرب للأعوام 2023-2025 بنحو 255 مليار شيكل“69.2 مليار دولار” أو حوالي 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في السيناريو الأساسي، تتوقع وكالة موديز أن يصل الإنفاق“الدفاعي” للاحتلال

إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام، دون تقديم أرقام دقيقة.