الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان
التاريخ
2/11/2024 6:09:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- استولت
قوات
الاحتلال
الإسرائيلي،
اليوم الأحد، على معدات بناء من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واستولت على معدات بناء من منزل المواطن أيمن عاصي في منطقة التل شمال البلدة.
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