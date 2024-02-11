الرئيس يصدر مرسومين لتعيين اللواء التعمري مديرا عاما للHمن الوقائي والعميد أقرع نائبا له

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتعيين اللواء عبد سليمان أحمد ابو محيميد "عبد القادر التعمري"، مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.
كما أصدر الرئيس، مرسوما رئاسيا بتعيين العميد إياد طاهر محمد أقرع نائباً لرئيس جهاز الامن الوقائي.
وسيؤدي اللواء التعمري والعميد أقرع، لاحقا، القسم القانوني امام سيادته لمباشرة اعمالهما.
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