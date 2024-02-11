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الرئيس يصدر مرسومين لتعيين اللواء التعمري مديرا عاما للHمن الوقائي والعميد أقرع نائبا له

2/11/2024 6:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتعيين اللواء عبد سليمان أحمد ابو محيميد "عبد القادر التعمري"، مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.

كما أصدر الرئيس، مرسوما رئاسيا بتعيين العميد إياد طاهر محمد أقرع نائباً لرئيس جهاز الامن الوقائي.

وسيؤدي اللواء التعمري والعميد أقرع، لاحقا، القسم القانوني امام سيادته لمباشرة اعمالهما.

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