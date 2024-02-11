وفاة مواطن وإصابة آخر أثناء التنقيب عن آثار في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- توفي شخص وأصيب آخر بإصابات وصفت بالحرجة أثناء قيامهما مع آخرين بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة نوم بأحد المنازل في مدينة طولكرم.

وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن إشارة وردت للمخابرات العامة بطولكرم حول وجود حدث غير اعتيادي داخل أحد المنازل في المنطقة الغربية بالمدينة ويشتبه بوجود وفيات داخله.

وأضاف أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والإسعاف تحركت للمكان، وعند وصولها للمنزل تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبداخلها جثة لأحد الأشخاص، حيث عملت فرق الدفاع المدني لعدة ساعات على تفريغ الحفرة من المياه العادمة واستخراجها فيما وصلت إصابة أخرى للمستشفى في حالة حرجة.

وأكد العقيد ارزيقات أنه وبإجراءات البحث تبين قيام 3 أشخاص من خارج المحافظة بحفر حفرة بعمق 10 أمتار داخل غرفة النوم للبحث والتنقيب عن الذهب والآثار .

وأثناء عملية الحفر تدفقت المياه العادمة بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة للحفرة وأغرقت شخصين كانا بداخلها فيما تمكن شخص ثالث وكان قريبا من فوهة البئر من النجاة ولاذ بالفرار وجارٍ البحث عنه .

وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة والأجهزة باشروا بإجراءات البحث والتحري، فيما قررت النيابة العامة تحويل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية وتم التحفظ على صاحب المنزل لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.



