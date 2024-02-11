وفاة مواطن وإصابة آخر أثناء التنقيب عن آثار في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- توفي شخص وأصيب آخر بإصابات وصفت بالحرجة أثناء قيامهما مع آخرين بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة نوم بأحد المنازل في مدينة طولكرم.
وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن إشارة وردت للمخابرات العامة بطولكرم حول وجود حدث غير اعتيادي داخل أحد المنازل في المنطقة الغربية بالمدينة ويشتبه بوجود وفيات داخله.
وأضاف أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والإسعاف تحركت للمكان، وعند وصولها للمنزل تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبداخلها جثة لأحد الأشخاص، حيث عملت فرق الدفاع المدني لعدة ساعات على تفريغ الحفرة من المياه العادمة واستخراجها فيما وصلت إصابة أخرى للمستشفى في حالة حرجة.
وأكد العقيد ارزيقات أنه وبإجراءات البحث تبين قيام 3 أشخاص من خارج المحافظة بحفر حفرة بعمق 10 أمتار داخل غرفة النوم للبحث والتنقيب عن الذهب والآثار .
وأثناء عملية الحفر تدفقت المياه العادمة بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة للحفرة وأغرقت شخصين كانا بداخلها فيما تمكن شخص ثالث وكان قريبا من فوهة البئر من النجاة ولاذ بالفرار وجارٍ البحث عنه .
وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة والأجهزة باشروا بإجراءات البحث والتحري، فيما قررت النيابة العامة تحويل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية وتم التحفظ على صاحب المنزل لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.
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