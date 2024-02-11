منظمة التحرير تعقد غدا مؤتمرا (لأجل فلسطين) بمشاركة دولية عربية محلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تعقد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة، غدا الاثنين، مؤتمرا لأجل فلسطين تحت عنوان (جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية)، بمشاركة فاعلة من النقابيين والمحامين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم
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وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، منسق عام المؤتمر قاسم عواد، إن قياديين فاعلين من حراك أحرار العالم في قطاعات مختلفة سيشاركون في المؤتمر، حيث ستشارك رئيسة مالطا السابقة ماري لويس، والأمناء العامون للاتحادات الدولية المختصة: الاتحاد الدولي للنقابات(ITUC) ، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العربي للمحامين، واتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي،
ورؤساء الاتحادات والنقابات الوطنية والاقليمية الفلسطينية والعربية والأجنبية، ورجال الدين المسيحي والإسلامي.
وسيعقد المؤتمر غدا الاثنين، في عدة قاعات في عواصم عربية وأوروبية وافريقية واسيوية، إضافة لانعقاده عبر منصات "زووم" مع توفر الترجمة بلغات رئيسية هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية، حيث سينطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسيستمر حتى الرابعة عصرا بتوقيت القدس.
وأضاف عواد أن المؤتمر سيتناول 14 محورا رئيسيا، مقسمة على سبع جلسات، تسبقها جلسة افتتاحية ثم يختتم المؤتمر بجلسة صياغة التوصيات التي ستصدر عن كل جلسة، وسيصار إلى إصدار بيان المؤتمر والمتوقع أن يشتمل على بيان أممي يجرم الاحتلال بممارساته بحق الشعب الفلسطيني في أكثر من مؤشر وبند من بنود القانون الانساني الدولي، وتشكيل الفريق القانوني الدولي المساند لفلسطين.
وأشار عواد إلى أنه يمكن للمشاركين الدخول إلى جلسات المؤتمر من خلال الرابط التالي:
كما أن أوراق عمل المؤتمر متوفرة للمشاركين على موقع الدائرة في منظمة التحرير ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
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