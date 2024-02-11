منظمة التحرير تعقد غدا مؤتمرا (لأجل فلسطين) بمشاركة دولية عربية محلية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تعقد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة، غدا الاثنين، مؤتمرا لأجل فلسطين تحت عنوان (جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية)، بمشاركة فاعلة من النقابيين والمحامين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم

وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، منسق عام المؤتمر قاسم عواد، إن قياديين فاعلين من حراك أحرار العالم في قطاعات مختلفة سيشاركون في المؤتمر، حيث ستشارك رئيسة مالطا السابقة ماري لويس، والأمناء العامون للاتحادات الدولية المختصة: الاتحاد الدولي للنقابات(ITUC) ، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العربي للمحامين، واتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي،

ورؤساء الاتحادات والنقابات الوطنية والاقليمية الفلسطينية والعربية والأجنبية، ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وسيعقد المؤتمر غدا الاثنين، في عدة قاعات في عواصم عربية وأوروبية وافريقية واسيوية، إضافة لانعقاده عبر منصات "زووم" مع توفر الترجمة بلغات رئيسية هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية، حيث سينطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسيستمر حتى الرابعة عصرا بتوقيت القدس.

وأضاف عواد أن المؤتمر سيتناول 14 محورا رئيسيا، مقسمة على سبع جلسات، تسبقها جلسة افتتاحية ثم يختتم المؤتمر بجلسة صياغة التوصيات التي ستصدر عن كل جلسة، وسيصار إلى إصدار بيان المؤتمر والمتوقع أن يشتمل على بيان أممي يجرم الاحتلال بممارساته بحق الشعب الفلسطيني في أكثر من مؤشر وبند من بنود القانون الانساني الدولي، وتشكيل الفريق القانوني الدولي المساند لفلسطين.

وأشار عواد إلى أنه يمكن للمشاركين الدخول إلى جلسات المؤتمر من خلال الرابط التالي:

كما أن أوراق عمل المؤتمر متوفرة للمشاركين على موقع الدائرة في منظمة التحرير ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:



