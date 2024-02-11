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الأردن.. تحطم طائرة تدريبية في المفرق ومقتل طاقمها

2/11/2024 6:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عّمان/PNN-
نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، اليوم الأحد، إن طيارين أردنيين قتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوبة بمحافظة المفرق.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.


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