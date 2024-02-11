الأردن.. تحطم طائرة تدريبية في المفرق ومقتل طاقمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
عّمان/PNN-
نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، اليوم الأحد، إن طيارين أردنيين قتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوبة بمحافظة المفرق.
وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.
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