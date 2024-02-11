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الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قواعد الإنفاق

2/11/2024 6:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.


ينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند 3% .
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "أرحب بهذا الاتفاق السياسي حول إصلاحاتنا الطموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي".

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