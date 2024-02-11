ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفاً و176 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و176 قتيلا و67 ألفا و784 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 128 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز