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نظراً للأحوال الجوية ... بلدية الشارقة تغلق كافة الحدائق بالمدينة

2/11/2024 6:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن إغلاق كافة الحدائق في المدينة، نظراً للحالة الجوية السائدة وغير المستقرة، وذلك انطلاقاً من حرصها على سلامة الجمهور، وتؤكد البلدية أنه سيتم إعادة فتح الحدائق فور انتهاء الحالة الجوية.


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