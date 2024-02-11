نظراً للأحوال الجوية ... بلدية الشارقة تغلق كافة الحدائق بالمدينة

نظراً للأحوال الجوية ... بلدية الشارقة تغلق كافة الحدائق بالمدينة
التاريخ
2/11/2024 6:00:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن إغلاق كافة الحدائق في المدينة، نظراً للحالة الجوية السائدة وغير المستقرة، وذلك انطلاقاً من حرصها على سلامة الجمهور، وتؤكد البلدية أنه سيتم إعادة فتح الحدائق فور انتهاء الحالة الجوية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11022024000110011019ID1107837792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.