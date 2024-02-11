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مديرة صندوق النقد من دبي: متفائلة بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي رغم الغموض

2/11/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الأحد إنها واثقة فيما يخص الآفاق الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي لا يزال متيناً رغم حالة الغموض الراهنة بسبب الحرب والأوضاع الجيوسياسية.

وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة، الاثنين، تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة «يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي»، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.

وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 بالمئة هذا العام، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير.

وقالت في كلمتها «بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة».

وعن الصراع في غزة، حذرت جورجيفا من اتساع نطاق التبعات.

وقالت «هذه اللحظة الضبابية بشكل استثنائي تزيد التحديات أمام الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة. اتساع نطاق الصراع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي».

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